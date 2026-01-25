"PRVI RAZLOG JE - TENZIJA..." Novak Đoković otvorio dušu: Srbin je bio veoma nervozan u Melburnu, sada je otkrio i zbog čega!
Specijalni izveštač Kurira iz Melburna, Vuk Brajović
Polako ali sigurno se “sklapaju kockice” na putu Novaka Đokovića ka samoj završnici turnira – a svaki meč prepoznatljivo sa sobom nosi ostvarenje strateški važnih ciljeva koji će u sve težim predstojećim mečevima desetostrukom osvajaču Australijan Opena predstavljati osnovu za odgovor na sve naredne izazove.
Da li Novak “konstruktorski” pristupa procesu izvlačenja najvažnijih zaključaka iz prethodnih mečeva i njihovog spajanja sa 20-godišnjim iskustvom nastupa u Melburn Parku pred još jednu završnu fazu njegovog omiljenog Slema?
“Trudim se da ne razmišljam previše unapred, nezahvalno je to raditi. Fizički se osećam najbolje što sam se osećao u dugo vremena. To sam i očekivao, s obzirom na to koliko sam vremena imao da se odmorim i da se pripremim za Australiju. Ona uvek dođe na početku sezone, svežiji si…”, kaže Novak, i nastavlja:
“Prošle godine sam igrao jako dobro, dobio Alkaraza u četvrtfinalu, tu se i desila povreda. Uvek takve mogućnosti “vise”, ali se trudim da ne razmišljam o tome i da ne prizivam da se nešto desi. Najviše sam usredsređen na to da se dobije što efikasnije, brže, u tri seta po mogućstvu. Idem dan za danom, ne meč za meč, nego dan za dan. Videću da li ću i kada ću trenirati. Mnogo je više pozitivnih stvari nego negativnih, na to se fokusiram!”
Sta je tacno bio uzrok nervoze u finišu drugog seta protiv Van de Zandšulpa?
“Prvi razlog je – tenzija, jer je taj period igre bio neizvestan. On je podigao nivo igre, posle medicinskog tajm auta je počeo da servira i bolje i efikasnije, a teško mu je čitati servis i igru. Napadao je svaku kraću loptu. Za nekoga ko tehnički ima prilično veliki zamah na forhendu, ima jako dobar tajming. Kvalitet tenisa je bio jako dobar, bilo je sjajnih razmena. Meni je malo opao procenat prvog servisa, nisam dobijao lake poene, pa sam morao više da radim, više sam bio u nervozi jer je on napadao moj drugi servis. Uz to, način na koji je publika povremeno reagovala – i još poneke sitnice – izazovu takve moje reakcije, ali najvažnije da sam ostao sabran u najbitnijim poenima i priveo meč kraju”, zaključuje naš as.