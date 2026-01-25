Slušaj vest

Specijalni izveštač Kurira iz Melburna, Vuk Brajović

Polako ali sigurno se “sklapaju kockice” na putu Novaka Đokovića ka samoj završnici turnira – a svaki meč prepoznatljivo sa sobom nosi ostvarenje strateški važnih ciljeva koji će u sve težim predstojećim mečevima desetostrukom osvajaču Australijan Opena predstavljati osnovu za odgovor na sve naredne izazove.

Da li Novak “konstruktorski” pristupa procesu izvlačenja najvažnijih zaključaka iz prethodnih mečeva i njihovog spajanja sa 20-godišnjim iskustvom nastupa u Melburn Parku pred još jednu završnu fazu njegovog omiljenog Slema?

“Trudim se da ne razmišljam previše unapred, nezahvalno je to raditi. Fizički se osećam najbolje što sam se osećao u dugo vremena. To sam i očekivao, s obzirom na to koliko sam vremena imao da se odmorim i da se pripremim za Australiju. Ona uvek dođe na početku sezone, svežiji si…”, kaže Novak, i nastavlja:

Đoković - Van de Zandšulp, meč trećeg kola AO.

“Prošle godine sam igrao jako dobro, dobio Alkaraza u četvrtfinalu, tu se i desila povreda. Uvek takve mogućnosti “vise”, ali se trudim da ne razmišljam o tome i da ne prizivam da se nešto desi. Najviše sam usredsređen na to da se dobije što efikasnije, brže, u tri seta po mogućstvu. Idem dan za danom, ne meč za meč, nego dan za dan. Videću da li ću i kada ću trenirati. Mnogo je više pozitivnih stvari nego negativnih, na to se fokusiram!”

Sta je tacno bio uzrok nervoze u finišu drugog seta protiv Van de Zandšulpa?