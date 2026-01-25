Slušaj vest

Specijalni izveštač Kurira sa Australijan opena, Vuk Brajović

Osvajačica Vimbldona u takmičenju devojčica do 14 godina, naša juniorka Luna Vujović uspešno je započela svoju kampanju na ovogodišnjem Australijan Openu svojom prvom pobedom na Grend Slem takmičenjima u ovoj selekciji. Šveđanka Marinković je uzela samo 4 gema našoj teniserki, čiji nivo tenisa je bio veoma visok od početka do kraja susreta ukazuje na to da je uticaj neugodnih povreda iza nje.

O procesu oporavka i uspešnoj uvertiri u Melburnu Luna nam kaže:

“Prošle godine sam imala probleme s kolenom i igrala sam sve Grend Slemove povređena. Zato smo propustili Ju Es Open kako bismo sredili koleno; niko od doktora u Srbiji nije znao šta tačno nije u redu. Tek kad smo došli do jednog specijaliste u Monte Karlu - kog su mi našli ljudi sa Ljubičić akademije - uspeli smo da rešimo taj problem. Tri meseca nisam igrala, vratila sam se i otad je krenulo nabolje”, kaže nam ona, i dodaje: “Konačno je ostvarena prva pobeda na jednom Slemu, mnogo mi je drago da sam dobro odigrala. Jako je dobar osećaj igrati na ovim terenima, prošle godine je bilo samo sticanje iskustva!”

1/5 Vidi galeriju Luna Vujović Foto: Instagram/vujovicluna, Kurir sport / Vuk Brajović, Vuk Brajović / Kurir sport

Šta je utvrđeno u vezi povrede kolena?

“Bila mi je napukla hrskavica u kolenu, a sedam-osam meseci sam igrala sa time jer smo mislili da je od rasta, pošto sam naglo izrasla. Imala sam samo 'PRP' (plazma bogata trombocitima) injekciju - uzeli su krv iz moje ruke i ubacili mi u koleno da bi kosta zarasla. Sad je sve OK, hvala Bogu, nadam se da će tako ostati.”

Kakvo je njeno iskustvo iz Akademije Ljubičić?

“Bila sam na Ljubičić akademiji tri godine, pa sam godinu dana trenirala u Beogradu. Mnogo mi se svidelo u Beogradu, ali mnogo volim da sam u Lošinju, volim te ljude tamo i mnogo su mi pomogli dosad. Tamo mi je najlepše. Luka Cvijetković mi je trener na Akademiji, ali on ne putuje jer mora i da vodi računa o stvarima tamo. Našli smo trenera za putovanja, to je Danijel Kozma. Rumun je i ima mnogo energije, što je meni potrebno jer sam malo mirnija na terenu. Mnogo mi daje motivacije i taktičkih stvari me uči, što se meni baš dopada”, prenosi nam ona.

Da li je tačno naše zapažanje – da Luna sada ima jače udarce?

“Jeste! Provela sam dve godine na šljaci, a prošle godine od Vimbldona sam počela baš dosta da igram na betonu, većinom zapravo. Kad smo rešili koleno, automatski sam počela bolje da se krećem, malo se spustila u kolenima i mogu da udaram malo jače”, potvrđuje Luna.

Kako izgleda njen plan za ovu sezonu?

“Plan je da igram juniorske Grend Slemove i možda još neke juniorske turnire - da bih mogla da igram slemove ako na njima ne napravim dovoljno bodova. Igraću i dosta fjučersa, probaću da se popnem dosta na WTA listi. Nadamo se dobrim rezultatima”, zaključuje naša juniorka – a mi joj želimo svu sreću u ostvarenju planova i želja!

BONUS VIDEO: