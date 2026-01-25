Slušaj vest

Španski teniser Karlos Alkaraz plasirao se danas u četvrtfinle Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu, pošto je pobedio 20. igrača sveta Amerikanca Tomija Pola posle tri seta, 7:6, 6:4, 7:5.

Prvi teniser sveta pobedio je posle dva sata i 44 minuta.

Teniseri su u prvom setu napravili po brejk i odigran je taj-brejk, koji je Alkaraz dobio 8:6.

On je u trećem gemu oduzeo servis Polu, prednost brejka je sačuvao i osvojio drugi set.

U trećem setu teniseri su osvajali gemove na svoje servise sve do 11. kada je Alkaras napravio brejk za 6:5, a posle gema na svoj servis i prve meč lopte, plasirao se među osam najboljih.

Alkaras do sada nije prošao dalje od četvtfinala na Australijan openu, jedinom grend slem turniru koji do sada nije osvojio.

Njegov protivnik biće pobednik duela domaćeg tenisera Aleksa de Minora i Kazahstanca Aleksandra Bublika.

