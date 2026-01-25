Slušaj vest

Španski teniser Karlos Alkaraz plasirao se danas u četvrtfinle Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu, pošto je pobedio 20. igrača sveta Amerikanca Tomija Pola posle tri seta, 7:6, 6:4, 7:5.

Prvi teniser sveta pobedio je posle dva sata i 44 minuta.

Teniseri su u prvom setu napravili po brejk i odigran je taj-brejk, koji je Alkaraz dobio 8:6.

Karlos Alkaraz na Australijan openu Foto: Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia, Sydney Low/CSM / Shutterstock Editorial / Profimedia

On je u trećem gemu oduzeo servis Polu, prednost brejka je sačuvao i osvojio drugi set.

U trećem setu teniseri su osvajali gemove na svoje servise sve do 11. kada je Alkaras napravio brejk za 6:5, a posle gema na svoj servis i prve meč lopte, plasirao se među osam najboljih.

Alkaras do sada nije prošao dalje od četvtfinala na Australijan openu, jedinom grend slem turniru koji do sada nije osvojio.

Njegov protivnik biće pobednik duela domaćeg tenisera Aleksa de Minora i Kazahstanca Aleksandra Bublika.

Kurir Sport / Beta

Ne propustiteTenisALKARAZ SE SMEJAO I ZAPRETIO KONKURENCIJI! Španac blista i na terenu i van njega
Karlos Alkaraz
TenisKARLOS ALKARAZ POSLE POBEDE NAD JANIKOM HANFMANOM: "Srećan sam što napredujem iz dana u dan, iz meča u meč..."
Karlos Alkaraz
TenisŠPANAC SE MUČIO, PA DODAO GAS - USLEDILO JE GAŽENJE! Alkaraz overio plasman u treće kolo Australijan opena (VIDEO)
Karlos Alkaraz
TenisNIKAD KRAĆA KONFERENCIJA NOVAKA ĐOKOVIĆA! Posle rušenja Martineza spomenuo je Monfisa i Alkaraza: "Čim sam video, poslao sam mu poruku..."
Novak Đoković

 BONUS VIDEO:

"SINER JE U SVIM PARAMETRIMA BIO BOLJI OD ALKARAZA" Sportski analitičar za Kurir dao svoje prognoze pred samo FINALE: Očekuje nas veoma neizvestan meč! Izvor: Kurir televizija