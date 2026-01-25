Slušaj vest

Beloruska teniserka Arina Sabalenka plasirala se u četvrtfinale Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu, pošto je noćas pobedila 16. teniserku sveta Kanađanku Viktoriju Mboko posle dva seta, 6:1, 7:6.

Prva teniserka sveta pobedila je posle sat i 26 minuta.

Ona je napravila dva brejka u prvom setu i posle oko pola sata povela u meču.

Posle dva brejka u drugom setu povela je 4:1, a Mboko je vratila dva brejka i izjednačila na 5:5, nakon što je u 10. gemu uspela da spasi tri meč lopte.

Teniserke su zatim osvojile po gem na svoj servis i odigran je taj-brejk, koji je Sabalenka dobila 7:1.

Dvostruka šampionka Australijan opena igraće u četvrtfinalu protiv 18-godišnje Amerikanke Ive Jović.

Jović je posle 53 minuta pobedila Juliju Putincevu iz Kazahstana 6:0, 6:1 i prvi put u karijeri se plasirala u četvrtfinale grend slem turnira.

Kurir Sport / Beta

