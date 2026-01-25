Slušaj vest

Specijalni izveštač Kurira sa Australijan opena, Vuk Brajović

Posle neuobičajeno dugog čekanja, izašao je raspored mečeva za ponedeljak 26.januar na Australijan openu.

Zanimljivo je da je meč koji nas je najviše interesovao – treći međusobni u karijerama desetostrukog osvajača ovog turnira Novaka Đokovića i izuzetno opasnog suparnika Jakuba Menšika iz Češke - zakazan kao drugi u noćnom terminu (ne pre 11 po našem vremenu) na Rod Lejver Areni.

Đoković - Van de Zandšulp, meč trećeg kola AO.

Faktor vremenskih uslova koji je u poslednjih 48 časova najviše brinuo igrače i organizatore će – po svemu sudeći – biti manje nametljliv u ponedeljak nego što je bio u subotu i nedelju. Iako ne baš u poželjnom terminu na kraju teniskog dana na “Lejveru”, barem toplota ne bi trebala da muči Đokovića tom prilikom.

U dosadašnjim mečevima obojica tenisera imaju po jednu pobedu – Đoković u Šangaju 2024. (2:1) a Menšik u Majamiju prošle godine (2:0), pa se očekuje da će i ovaj susret biti veoma neizvesnog konačnog ishoda.

