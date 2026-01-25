Slušaj vest

Bilo da je pobedio ili – mnogo ređe, izgubio – Novak Đoković rado priča o uspesima naših ostalih sportista i timova, a posle pobede nad Van De Zanšulpom bio je red pohvaliti košarkaše Crvene zvezde, Partizana i finaliste Evropskog prvenstva u vaterpolu – naše “delfine”…

“Tako je, napred Zvezda!” prokomentarisao je uz prateću gestikulaciju spomen uspehe košarkaša Zvezde protiv Virtusa i Monaka, i dodaje: “Kad se probudim ujutru, oblije me znoj dok vidim rezultat i pogledam najvažnije momente meča – a onda gledam poruke mojih drugara zvezdaša!”

Ko ti je omiljeni igrač?

“Jaooo, ko mi je omiljeni igrač? Onaj koji odigra najbolje tu utakmicu!”, mudro odgovara Đoković, i nastavlja :”Iskreno, iznenadio sam se. Kao navijač, nisam očekivao da će da vežu tri pobede u gostima. Malo nam je opao elan posle nekoliko poraza i sad smo se vratili . Poslao mi je drugar poruku: ‘Kreće Fajnal For loženje opet’. Tu smo negde - u Fajnal For loženju!”

“Ima još mnogo da se igra. Ne dajem sebi za pravo da bilo šta komentarišem stručno, gledam zbivanja isključivo kao navijač. Naravno da se preznojim kad ih gledam, mnogo više nego kad igram ja svoj meč, iskreno. Sada idu neke utakmice kod kuće, ali ima i jedna s Olimpijakosom u gostima – a mislim da ću biti u Atini tada. Uh, jedva čekam bratski duel! Nadam se, jedva čekam da izađu te karte za Fajnal For. Ja ću da ih kupim, pa šta nam Bog da.

“I Partizan je pobedio, okrenuo rezultat posle zaostatka od 27 poena - a to je isto bilo fantastično. Čestitke i njima, nadam se da će malo da se podignu. Napet je taj period od odlaska Željka”, komentariše uspehe omiljenog tima sina Stefana Novak.

“Čestitke vaterpolistima, pre svega, Srbija je u finalu! Ne znam šta bih dodao, oni nas nikada nisu razočarali, uvek su na vrhuncu i uvek se bore za zlato. Želim im da pred punom Arenom osvoje zlato protiv Mađara, to je veliki vaterpolo derbi”, daje svoju podršku vaterpolistima pred večerašnje finale Novak.

Nadamo se da će im se svima posrećiti!

