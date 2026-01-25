Slušaj vest

Specijalni izveštač Kurira sa Australijan opena, Vuk Brajović

Neuobičajeno dugo je trajalo pravljenje rasporeda za mečeve Australijan opena u ponedeljak 26.januara, a iz onoga što je na kraju obnarodovano je jasno – zbog čega je to tako i bilo.

Naime, već danima se “u kuloarima” debatuje kome bi organizator mogao da da prednost za premijerni termin na centralnoj Rod Lejver Areni narednih dana u kojima će se Đoković i Siner pojavljivati u programu. Ako se uzme u obzir to da jedan noćni termin pripada damama, a da su ovih dana u Melburnu toplote toliko velike da se krov na stadionima Rod Lejver, Margaret Kort i Džon Kejn zatvarao a mečevi na spoljnim terenima pomerali – od strateške važnosti je postalo to gde će njihovi naredni mečevi biti raspoređeni.

Po svemu sudeći – došlo se do Solomonskog rešenja, koje ipak barem malo favorizuje prvog nosioca i dvostrukog branećeg šampiona Melburna. Naime, Janik Siner će “italijanski derbi” protiv Darderija igrati u komotnih 18 časova po lokalnom vremenu, ali na drugom po veličini stadionu Margaret Kort. Sa druge strane, Novak Đoković i Jakub Menšik će “ostati” na Rod Lejver Areni – ali u drugom večernjem terminu (oko 21 čas po lokalnom vremenu a 11 ujutru po našem) što predstavlja nepoželjni fizički izazov za 38-godišnjeg Đokovića. Prednost na Lejveru je dat drugoj nositeljki Igi Švjontek, bez ijednog do sada zapaženijeg uspeha na Australijan Openu – i to verovatno što igra protiv kvalifikantkinje i jedine preostale Australijanke u žrebu Medison Inglis, kojoj je Naomi Osaka predala meč pre početka. Pre njih dve su zakazane sunarodnice Pegula i braneća šampionka Kijz od 1:30 ujutru po našem vremenu (2:1 za Kijz u dosadašnjim mečevima) a kao naredni meč peti nosilac Museti i deveti – Fric (po 3 pobede, poslednja Fricova u Torinu prošle godine).

Na Margaret Kortu program otvaraju peta nositeljka Ribakina i dvadeset prva Mertens (6:1 za bivšu finalistkinju iz Kazahstana), slede ih u njihovom prvom međusobnom meču ne pre 18 časova uveče (8 ujutru po našem) Siner i 22. nosilac Darderi, dok na Džon Kejn Areni program u 1 ujutru po našem otvaraju Vang i četvtrta nositeljka Amanda Anisimova i od 7:30 po našem osmi nosilac Šelton i dvanaesti Kasper Rud (2:1 za Norvežanina, poslednja pobeda proleće ’24 Meksiko).

I tako su i ovoga puta politička korektnost i komercijalni aspekt preovladali igračkim referencama – pogotovo ako se uzme u obzir da ni Švjontek ni Inglis nisu do sada ovde ostvarile zapažene rezultate. Forma je ispunjena time što je desetostruki šampion dobio priliku da igra na Rod Lejveru, ali u terminu koji bi mogao da se ispostavi kao mnogo štetniji po njegovu igru nego da mu je dodeljen manji stadion a nešto raniji večernji termin. Uz to, čak i ako dosta brzo dobije Menšika – teško je da će svoje obaveze na Melburn Parku završiti pre 2:30 ujutru (mediji, oporavak) – a to remeti bioritam pred najteže mečeve koji ga očekuju narednih dana. Kako je vrlo verovatno da će se iz istih (komercijalnih) razloga organizator opredeliti da večernji termin u sredu dodeli Janiku Sineru i Benu Šeltonu (u slučaju njihovih pobeda nad Darderijem i Rudom), Novak bi išao iz noći u dan – što takođe podrazumeva značajnu promenu u uslovima za trening, otežanim kasnim završetkom meča sa Menšikom.

S obzirom na to da je kod Novaka viđena neuobičajena nervoza u trećem setu protiv Zanšulpa koja ga je umalo koštala diskvalifikacije u slučaju da je lopticom pogodio skupljačicu loptica, ove odluke sigurno neće prijati njemu i njegovom timu. Da li je zbog ovog neizvesnog trougla organizatoru toliko dugo danas trebalo da dođe do rešenja za raspored mečeva za ponedeljak – trenutno se ne zna, ali je mogućnost koju ne treba isključiti, kao ni to da je neko od spomenutih iz ove situacije izašao nezadovoljan…

