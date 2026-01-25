Slušaj vest

Nemački teniser Aleksandar Zverev plasirao se danas u četvrtfinale Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu, pošto je pobedio 21. igrača sveta Argentinca Fransiska Serundola posle tri seta, 6:2, 6:4, 6:4.

Treći teniser sveta pobedio je posle dva sata i 12 minuta.

Aleksander Zverev, trening pred početak Australijan opena Foto: William WEST / AFP / Profimedia

On je pet puta oduzeo servis argentinskom teniseru, koji je napravio jedan brejk.

Zverev će u četvrtfinalu igrati protiv pobednika meča ruskog tenisera Danila Medvedeva i Amerikanca Lernera Tijena.

