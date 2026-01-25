Slušaj vest

Beloruska teniserka Arina Sabalenka plasirala se u četvrtfinale Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu, pošto je noćas pobedila 16. teniserku sveta Kanađanku Viktoriju Mboko posle dva seta, 6:1, 7:6.

Prva teniserka sveta pobedila je posle sat i 26 minuta.

Nakon završetka meča, saopštenjem se oglasio i Rolan Garos, naglasivši da je Arina ispisala istoriju. Pobedila je u čak 20. uzastopnom taj-brejku i time srušila dosadašnji rekord, koji je do tada bio u vlasništvu Novaka Đokovića.

- Arina Sabalenka je najdominantnija u taj-brejkovima, ona je oborila jedan od rekorda koji drži Novak Đoković - stoji u objavi Rolan Garosa.

Tim povodom se oglasio i srpski teniser Novak Đoković koji je napisao:

- Ja sam uznemiren sada... - napisao je srpski as.