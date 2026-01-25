Arina je uradila nešto neverovatno...
"JA SAM UZNEMIREN SADA..." Đoković se hitno oglasio zbog Sabalenke! "Ljut" je zbog onoga što je uradila Arina, o njegovom komentaru svi bruje!
Beloruska teniserka Arina Sabalenka plasirala se u četvrtfinale Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu, pošto je noćas pobedila 16. teniserku sveta Kanađanku Viktoriju Mboko posle dva seta, 6:1, 7:6.
Prva teniserka sveta pobedila je posle sat i 26 minuta.
Nakon završetka meča, saopštenjem se oglasio i Rolan Garos, naglasivši da je Arina ispisala istoriju. Pobedila je u čak 20. uzastopnom taj-brejku i time srušila dosadašnji rekord, koji je do tada bio u vlasništvu Novaka Đokovića.
Arina Sabalenka na Australijan openu Foto: William WEST / AFP / Profimedia, DAVID GRAY / AFP / Profimedia
- Arina Sabalenka je najdominantnija u taj-brejkovima, ona je oborila jedan od rekorda koji drži Novak Đoković - stoji u objavi Rolan Garosa.
Tim povodom se oglasio i srpski teniser Novak Đoković koji je napisao:
- Ja sam uznemiren sada... - napisao je srpski as.
