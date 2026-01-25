Slušaj vest

Novak Đoković se bez borbe plasirao u četvrtfinale Australijan opena, nakon što je njegov protivnik Jakub Menšik odlučio da se povuče sa turnira.

Menšik je svoju šokantnu odluku objavio putem svog Instagram profila.

1/13 Vidi galeriju Đoković - Van de Zandšulp, meč trećeg kola AO. Foto: Martin KEEP / AFP / Profimedia, DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Tim povodom je objavio kratko saopštenje.

- Ovo je teško napisati. Nakon što smo uradili sve što smo mogli da nastavimo dalje, moram da se povučem sa Australijan opena zbog povrede trbušnog mišića koja se pogoršavala tokom poslednjih mečeva. Posle dugih razgovora sa mojim timom i doktorima, doneli smo odluku da sutra ne izađem na teren. Iako sam razočaran, plasman u 4. kolo ovde po prvi put je nešto što ću dugo nositi sa sobom. Osetio sam ogromnu energiju publike, a atmosfera u Melburnu bila je zaista posebna.

- Hvala mom timu što je bio uz mene na svakom koraku i svima koji su slali poruke i bodrili me — to znači više nego što mislite. Sada je vreme da se pravilno oporavim - napisao je Jakub.

Foto: Screenshot / Instagram

Jakub Menšik je, barem na papiru, važio za najzahtevniju prepreku na putu Novaka Đokovića na turniru, naročito imajući u vidu da je prošle godine u finalu Majamija savladao srpskog asa i tada zaprepastio tenisku javnost.