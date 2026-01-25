Šok...
Tenis
KAKVA BRUKA DANILA MEDEVEDEVA! Rus eliminisan sa Australijan opena - mladi Amerikanac ga ponizio kao nikad niko, o ovoj senzaciji bruji ceo Melburn!
Slušaj vest
Američki teniser Lerner Tijen plasirao se danas u četvrtfinale Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu, pošto je pobedio 12. igrača sveta Danila Medvedeva iz Rusije posle tri seta, 6:4, 6:0, 6:3.
Tijen, 29. teniser sveta, pobedio je posle sat i 42 minuta i prvi put u karijeri se plasirao u četvrtfine grend slem turnira.
On je u prvom gemu prvog seta oduzeo servis Medvedevu, prednost brejka sačuvao je do kraja i poveo u meču.
Prvo kolo Australijan opena - Danil Medvedev Foto: Martin KEEP / AFP / Profimedia, Cal Sport Media, Cal Sport Media / Alamy / Profimedia, Sydney Low / Zuma Press / Profimedia
Vidi galeriju
Drugi set osvojio je bez izgubljenog gema, dok je u trećem setu uz tri brejka i posle druge meč lopte izborio plasman među osam najboljih.
Tijen će u četvrtfinalu igrati protiv trećeg nosioca Aleksandra Zvereva iz Nemačke, koji je posle tri seta u osmini finala pobedio Argentinca Fransiska Serundola.
Reaguj
1