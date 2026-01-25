Slušaj vest

Američki teniser Lerner Tijen plasirao se danas u četvrtfinale Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu, pošto je pobedio 12. igrača sveta Danila Medvedeva iz Rusije posle tri seta, 6:4, 6:0, 6:3.

Tijen, 29. teniser sveta, pobedio je posle sat i 42 minuta i prvi put u karijeri se plasirao u četvrtfine grend slem turnira.

On je u prvom gemu prvog seta oduzeo servis Medvedevu, prednost brejka sačuvao je do kraja i poveo u meču.

Foto: Martin KEEP / AFP / Profimedia, Cal Sport Media, Cal Sport Media / Alamy / Profimedia, Sydney Low / Zuma Press / Profimedia

Drugi set osvojio je bez izgubljenog gema, dok je u trećem setu uz tri brejka i posle druge meč lopte izborio plasman među osam najboljih.

Tijen će u četvrtfinalu igrati protiv trećeg nosioca Aleksandra Zvereva iz Nemačke, koji je posle tri seta u osmini finala pobedio Argentinca Fransiska Serundola.

