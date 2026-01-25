Slušaj vest

Australijski teniser Aleks de Minor plasirao se danas u četvrtfinale Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu, pošto je pobedio 10. igrača sveta Aleksandra Bublika iz Kazahstana posle tri seta, 6:4, 6:1, 6:1.

Teniseri su u prvom setu osvajali gemove na svoje servise sve do poslednjeg 10. kada je De Minor napravio brejk za 6:4.

1/5 Vidi galeriju Keti Bulter i Aleks de Minor Foto: Instagram/katiecboulter

On je u nastavku bio mnogo bolji, napravio je po dva brejka u naredna dva seta i posle treće meč lopte plasirao se u četvrtfinale.

Njegov protivnik biće prvi nosilac Španac Karlos Alkaras.

Alkaras je ranije danas pobedio ;Amerikanca Tomija Pola 7:6, 6:4, 7:5.