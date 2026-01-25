Slušaj vest

Specijalni izveštač iz Melburna: Vuk Brajović

Nažalost, taj-brejk prvog seta obeležila je medicinska intervencija u publici usled velikih toplota, pa je meč prekinut pri rezultatu 3:3 da bi bio nastavljen posle skoro 20 minuta pauze. I pored toga, obojica asova su odigrala odlično do kraja – a pobednika u 3 seta je odlučilo nekoliko loptica u prelomnim trenucima meča za konačnih 7:6, 6-4, 7-5.

Koliko ste zadovoljni što ste meč završili u tri seta protiv tako teškog protivnika – pitali su mediji Alkaraza?

“Mislim da je na Grend slemovima uvek sjajno pobediti u tri seta i sačuvati energiju za sledeće kolo. Još bolje je za psihu ostvariti tako veliku pobedu protiv Tomija Pola u tri seta. To vam daje mnogo samopouzdanja pred četvrtfinale. Veoma sam zadovoljan nivoom igre koji sam danas prikazao i radujem se četvrtfinalu”, odgovara on.

U intervjuu na terenu pitali su vas o poređenjima sa Đokovićevim servisom. Šta njegov servis čini tako dobrim i teškim za protivnike?

“On ne servira najbrže – ali je izuzetno precizan. Ne možete da ga pročitate, loptica ide veoma blizu linija, a odskok je takav da je lopta „uspavana“ dok ne dodirne teren; veoma je teško videti je i vratiti. To je ono što njegov servis čini tako dobrim, iako nije najbrži, jer ponekad je preciznost važnija od brzine”, objašnjava Alkaraz.

Da li je vrednije odigrati ovakav meč protiv igrača koji igra veoma dobro, čak i ako traje tri seta, nego da ste igrali protivnika koji ima loš dan i niste morali toliko da podignete nivo igre?

“Sve zavisi…Da sam danas igrao i četiri seta bio bih zadovoljan, jer mislim da je nivo današnjeg meča bio izuzetno visok sa obe strane. Morate posmatrati celokupnu sliku meča. Ono na čemu sam radio je da održim fokus tokom celog meča, i to sam uspeo – igravši odličan tenis od početka do kraja. To mi je bilo mnogo važnije od čuvanja energije, jer je imam dovoljno!” smeje se Karlitos.

Kako se osećate povodom mogućeg igranja igranja pod zatvorenim krovom zbog toplota u utorak - i kako mislite da će to uticati na vašu igru?

“Morate se naviknuti na sve, kontrolisati ono što možete. Ako u utorak bude baš vruće i krov bude zatvoren, moram to da prihvatim i da pokušam da igram svoj najbolji tenis u dvorani. Šta god da bude, biću spreman i fokusiran i pokušati da ne razmišljam o tome. Takav će biti moj način razmišljanja za sada, a videćemo da li će se nešto promeniti do tada…”, kaže Alkaraz, kome bi ovo bio prvi meč u Australiji pod zatvorenim krovom (iako je trenirao u tim uslovima).

Šta mislite o sportovima koji se veoma brzo razvijaju širom sveta, poput padela i piklbola?

“Mislim da je sjajno videti kako novi sportovi rastu. Za mene je padel više evropski sport, i zaista volim da ga gledam - a ponekad pokušavam i da igram koliko mogu. Nekad mi to nije dozvoljeno, ali volim da igram”, poverava nam se prvi teniser sveta, i nastavlja:

“Piklbol ne pratim toliko i ne igram ga mnogo, jer mislim da još uvek nije dovoljno zastupljen u Evropi, mada se širi i dolazi u druge zemlje i delove sveta. Igrao sam ga nekoliko puta i za mene je to čista zabava. Biće zanimljivo videti kakav će uticaj piklbol imati u Evropi i drugim delovima sveta, ali mislim da padel postaje ogroman!”

Pitanje: Tokom prvog seta, u taj-brejku, došlo je do pauze od 15 minuta zbog situacije na tribinama. Koliko je bilo teško nositi se s tim, i emotivno i fizički, s obzirom na to da je bio najvažniji deo seta i da je rezultat bio 3-3?

“Bivao sam već u takvim situacijama i one uopšte nisu prijatne. Kao što sam puno puta rekao, zdravlje ljudi je na prvom mestu. Najvažnije je da se oni osećaju dobro dok gledaju meč – a tek posle toga dolaze igrači. Čim sam video da je toj osobi dobro, pokušao sam ponovo da se aktiviram i da budem na 100%, jer je u taj-brejku svaki poen izuzetno važan i želeo sam da počnem što bolje. Mislim da sam posle toga odigrao dobro - i nije mi bilo previše teško da se ponovo fokusiram”, kaže nam Alkaraz.

Naredni meč Karlosa Alkaraza će biti na Rod Lejver Areni u premijernom terminu od 9 časova ujutru po našem vremenu u utorak, protiv najboljeg domaćeg igrača Aleksa De Minora. Iako je popularni “Demon” ostavio odličan utisak u pobedi protiv Bublika bez izgubljenog seta, protiv Alkaraza njegov skor (0:5) nije obećavajući – ali je sigurno da će taj susret obilovati sjajnim pasažima igre – i da ga ne treba propustiti!