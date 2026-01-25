Slušaj vest

Specijalni izveštač iz Melburna: Vuk Brajović

Na pitanje da proba da objasni u čemu je problem i kada ga je prvi put primetio - češki teniser nam kaže:

"Nažalost, bila je to teška odluka za mene. Posle poslednjih nekoliko mečeva počeo sam da se osećam sve lošije, a problem je u trbušnom mišiću sa leve strane. Kao što sam rekao, tokom poslednjih mečeva stanje se značajno pogoršalo i mislim da bi izlazak na teren sutra predstavljao veliki rizik za naredne nedelje, za sledeće turnire, ali i za moje zdravlje", ističe on.

Sigurno vam je veoma teško što ne možete da igrate protiv Novaka Đokovića, svog idola, u sledećem meču, ali koje su pozitivne stvari koje nosite iz ovog turnira, s obzirom na to da ste prvi put stigli do četvrtog kola?

"Činjenica da je meč četvrtog kola trebalo da igram protiv Novaka na Rod Lejver areni čini sve još težim. Naravno, izuzetno sam tužan što neću izaći na teren i takmičiti se protiv svog idola i najvećeg svih vremena", ističe on i dodaje:

"Kao što ste rekli, ostvario sam plasman u četvrto kolo i ulazak udrugu nedelju Grend slema po prvi put, to je nešto što ću sigurno poneti sa sobom. Naravno, daću sve od sebe da se vratim ponovo i da se vratim još jači", zaključuje Menšik.

Kako se na njegovom današnjem treningu zaista nije moglo uočiti da je Čeh imao neke veće probleme sa kretanjem i udarcima, već tokom njegovog većeg dela čak bio i nasmejan na terenu - pretpostavka je da je ovaj potez učinjen pre svega iz preventivnih razloga...

Bilo kako bilo, ovim je Novak dobio veliki "bonus" pred naredni meč sa pobednikom susreta Museti - Fric, protiv kojih ima više nego ubedljivo vođstvo u međusobnim duelima.