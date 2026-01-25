Slušaj vest

Specijalni izveštač iz Melburna: Vuk Brajović

Ako se uzme u obzir to da se njena naredna protivnica – prva igračica sveta Arina Sabalenka – ponovo mučila sama sa sobom i omogućila Ivinoj dubl-partnerki Mboko da dođe do taj-brejka u drugom setu (6:1 7:6) – sve je veći broj ljubitelja tenisa koji se potajno nadaju da upravo Iva može da poremeti dvostruku osvajačicu ovog turnira i ostvari najveće iznenađenje turnira do sada.

Kako se oseća Iva Jović po plasmanu u svoje prvo četvrtfinale Grend slema?

“Osećam se sjajno i definitivno sam prevazišla svoja nadanja od pre početka turnira. Nadam se da mogu da nastavim pobednički niz!”

Kako je uspela da se “resetuje i ponovo fokusira” na igru posle velike pobede nad Grend Slem šampionkom Jasmin Paolini?

“Teško je to učiniti, posebno na Slemu, jer je oko vas puno ljudi i stvari van samog tenisa – mediji, navijači i sve ostalo. Nastojala sam da se fokusiram na sledeći meč i da se što bolje resetujem, znajući da ima još mnogo posla predamnom. Drago mi je što sam uspela da se vratim u neku neutralnu i pripremim za današnji meč što bolje”, prenosi nam ona.

Vaša igra tokom turnira je zaista impresivna – agresivni ste, stalno napadate, ulazite u teren, udarate lopticu u penjanju. Kako je taj stil nastao u vašoj igri?

“Rekla bih da me je tata – pre svih - naučio stilu tenisa koji je želeo da igram. On zapravo nije formalni trener, ali mislim da mi je usadio pravi mentalitet i ideju da se igra sa dobrim namerama, što mislim da dugoročno donosi uspeh. Veoma sam mu zahvalna na tome”, uz osmeh odgovara Jovićeva.

Kako doživljavate ovo iskustvo pobeđivanja, ima li pritiska?

“Kod mene to nije slučaj, ne osećam taj mentalitet „nemam šta da izgubim“ ili da sam autsajder - jer ne osećam da igram van svoje zone komfora ili iznad svog uobičajenog nivoa. Pre ovog sam igrala dva turnira na kojima sam nastupala svakog dana i ostvarila puno pobeda - tako da ova nedelja i nivo koji sada pokazujem ne deluju mnogo drugačije od toga. Ovo je samo još jedna nedelja u kojoj pobeđujem više mečeva, i mislim da sam tokom pauze između sezona mnogo napredovala I podigla svoj osnovni nivo igre. Nadam se da ću moći to da održim svih preostalih dana ovde”, dodaje Iva.

Danas ste igrali i dug dubl meč. Kako se osećate?

“Iskreno, Viki (Mboko) i ja smo se prijavile za dubl iz zabave. Došle smo na prvi meč i toliko smo bile “van priče” da nismo bile sigurne da li se igra “na prednost”, pa smo to i pitale sudiju. Tek onda smo shvatile da se igra “na prednost” a tek danas shvatile da postoji i treći set. Bila sam u fazonu: „O, Bože, šta?“ Ovo će trajati tri puta duže od mog singl meča. I onda je treći set otišao na 6:6. U tom trenutku sam pomislila: „U redu.“ Ne znam da li ste videli, ali to je bio jedan od najneverovatnijih dubl mečeva koje sam ikada igrala. Bilo je ludo. Publika je bila u transu, bilo je baš zabavno. Malo me boli duša što smo izgubile, jer je bilo baš blizu i baš sam želela tu pobedu. Zato je pomalo čudno što sada pričam o singlu. Posle tog meča, mislila sam na dubl - ali bilo je zabavno. Drago mi je zbog singla, a Viki i ja smo se baš lepo provele”, otkriva nam Iva.

Kako se osećate povodom narednog meča sa Arinom Sabalenkom? Da li možete nešto da zaključite iz meča koji je Viki odigrala protiv nje ranije danas?

“Nisam videla puno od tog meča, jer sam se u to vreme zagrevala i pripremala za svoj. Definitivno ću morati malo da ga istražim, iako nema tu mnogo tajni kada se radi o svetskom broju 1. Uzbuđena sam zbog svog plasmana u četvrtfinale protiv jedne od najboljih igračica na svetu – to je ono što želite, i to mi izgleda neverovatno. Verujem u nivo koji sam uspela da pokažem i nadam se da će to biti dovoljno”, nasmejano odgovara ona.

Koliko ste u kontaktu sa tatom sada kada je kod kuće?

“On je jedan od mojih najvećih navijača, izuzetno puno veruje u mene. Uvek misli da mogu da pobedim, bez obzira na to protiv koga igram ili koliko je meč veliki. Veoma sam srećna što imam porodicu koja me ne gleda samo kao teniserku, već samo želi da budem srećna – i to im je najvažnije. Žele da igram tenis zato što ga volim, a ne zato što žele da budem neka velika zvezda, i zbog toga sam im veoma zahvalna. On mora da radi – posao je na prvom mestu – pa se vratio kući. Ali bio je ovde na mom prvom meču i u Hobartu prethodne nedelje”, kaže nam ona.

Šta ste naučili o sebi ove nedelje, kroz ovo novo iskustvo iz Grend Slem uspeha?

“Mislim da je ovo sjajno iskustvo. Naučila sam da sam veoma izdržljiva i da mogu da verujem sebi i svom radu. Imala sam dobre rezultate i ranije, igrala dobro i prošle godine, ali Slemovi su mesto gde zaista želite da se dokažete. Biti ovde mi daje veru da mogu da igram na najvišem nivou i konstantno ostvarujem ovakve rezultate”, završava na optimističnoj noti prvi put četvrtfinalistkinja Grend Slema Iva Jović.