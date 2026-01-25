Slušaj vest

Specijalni izveštač iz Melburna: Vuk Brajović

Pre svega ostalog – osnovno tenisko pitanje: koji su njeni utisci iz meča i kako je uspela da ga završi u dva seta?

“Viktorija je neverovatna igračica, imale smo pravi duel. Presrećna sam što sam uspela da zatvorim meč u dva seta jer je drugi bio pomalo nezgodan…”

Da li joj njen prelepi nakit ponekad zasmeta tokom igre? Da li imate neki amajliju ili talisman koji uvek nosite? Opremu birate sami?

“Obožavam pitanja o modi! Ne, zapravo je veoma udoban. Kao što uvek kažem, važno je da dužina bude prava kako nakit ne bi udarao u zube. Ne želim da izgubim ni zube – ni nakit (smeh). Iskreno, ne osećam ga uopšte, lepo mi leži i čini da se osećam lepo na terenu, što je jako važno. Što se tiče opreme, već neko vreme govorim svom sponzoru da bih volela da vidim neke boje iz prošlosti u novim kolekcijama; oni su se sada pojavili sa ovim prelepim bojama i bila sam srećna kada sam ih videla”, kaže nam Sabalenka.

Šta se desilo pri rezultatu 6-1, 4-1 kada se ona vratila u meč? Da li vam je pred meč bilo u glavi da morate da nametnete autoritet, s obzirom na to koliko se priča o kvalitetima Viktorije Mboko?

“Ona je zaista neverovatna igračica. Ono što predstavlja nepovoljnost u igranju prvog meča dana je što u jednom trenutku sunce ide pravo u pravcu servisa. To postaje vrlo nezgodno i lako može dovesti do gubitka servisa. To se zapravo i desilo – jer su dva brejka koja je napravila bila na strani gde sam igrala direktno u sunce. Nisam se najbolje snašla sa servisom. Ona je odradila neverovatan posao servirajući sa te strane. Znala sam da će se boriti, da će pokušavati da se vrati u meč. Ona praktično nema šta da izgubi, demonstrirala je neverovatan tenis u tim trenucima kada mi je oduzela servis. Ja sam se samo fokusirala da ostanem u trenutku, poen po poen, i da pokušam da dođem do pobede”, objašnjava Sabalenka.

Kada igračica postane broj 1, sva ta pažnja ponekad može da utiče da bude zatvorenija prema drugima. Sve igračice kažu da ste ostali isti i posle dolaska na prvo mesto. Kako vam to polazi za rukom?

“To sam jednostavno ja. Ne pokušavam ništa posebno. Ima toliko sjajnih igračica i sjajnih ljudi. Osećam se komforno, ono sam što jesam. Znala sam da se nikada neću promeniti. Nije važno koja sam na rang-listi ili šta postignem u životu – uvek ću biti ista. Mislim i da je to zato što sam prošla kroz mnogo izazova. Nije to bilo lako postići, i smatram da sam baš zbog toga uspela da ostanem svoja”, ističe ona.

Opisuje Sabalenka mali incident sa trenerom pre meča…

“Zabavljali smo se u teretani sa jednim štapom koji je bio malo savitljiv. Pokušavala sam da ga sklonim od njega. On je stavio stopala na donji deo štapa, ja sam ga samo pustila – i pogodilo ga je pravo u “centar mete”. Drago mi je da nije bilo njegovo oko, jer bio onda bili u velikom problemu. Definitivno se više ne igramo s tim štapom!”

Jedna ste od prvih teniserki sa čela WTA rang liste koja je prihvatila TikTok. Da li se druge igračice iznenade kada im priđete da snimate TikTok?

“Mislim da se to desilo prirodno. Bile smo u svlačionici, smejale se Paula i ja, onda je došla Amanda – sa kojima se često družim. Pitala sam Amandu da li bi želelada nam se pridruži za TikTok? Pristala je, bilo je zabavno i nekoliko sati kasnije smo snimili taj smešan video..."

Kada ćemo vas videti u mešovitom dublu sa Novakom Đokovićem?

“Možda već na Ju Es Openu ove godine (smeh). Mislim, još uvek čekam potvrdu. Prošle godine me je jedva pitao oko toga na tom turniru, pa još uvek čekam onu dugu poruku od njega – kako bi voleo da igra sa mnom, da sam mu partner iz snova. Još uvek čekam tu poruku. Nikad nije stigla. Ne znam – možda nikad i ne zaigramo”, šali se za kraj Sabalenka na temu njenog izuzetnog prijateljstva sa najboljim svih vremena.