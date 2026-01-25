Slušaj vest

Specijalni izveštač iz Melburna: Vuk Brajović

Ovo je za njega ujedno i prvi plasman u četvrtfinale Grend slema, pa je medije interesovalo da li je danas odigrao svoj najbolji tenis u karijeri?

“Definitivno mislim da sam igrao blizu svog maksimuma, ako ne i na samom maksimumu. Zaista sam srećan načinom na koji sam igrao od početka do kraja – i čak i kada sam imao veliku prednost, trudio sam se da ne “skidam nogu s gasa”. Danil je veoma opasan bez obzira na rezultat, to znam iz ličnog iskustva od prošle godine, tako da sam baš srećan što sam meč završio u tri seta”, ističe Amerikanac.

Kako ste se osećali na samom početku meča? Šta vam je omogućilo vam da steknete, a zatim i povećate prednost?

“Veoma dobro sam ušao u meč, a onda mi je u trećem gemu krenula krv iz nosa. Nadamo sam se da me to neće ohladiti ili izbaciti iz ritma. Srećom, uspeo sam da zadržim nalet – i uspeo da taj ritam zadržim gotovo tokom celog meča. Negde u trećem setu sam bio iznenađen koliko dugo sam uspevao da zadržim taj ritam. Mislim da je sjajno što sam samo jednom izgubio servis protiv borca kao što je on”, kaže Tijen.

Koliko vam ovakav nastup daje samopouzdanja pred meč protiv Zvereva?

“Imam veliko samopouzdanje i osećaj da igram sve bolje iz meča u meč– i u nivou igre i u osećaju komfornosti na terenu. Trenutno se osećam bolje nego bilo kog dana ove nedelje, pa čak i ove godine, i baš se radujem tom meču”, najavljuje on.

Prvo kolo Australijan opena - Danil Medvedev

Da li ste već dobili neke lepe poruke od porodice i prijatelja?

“Naravno…Većina moje porodice, devojka, nekoliko prijatelja i par bivših trenera je bilo budno, i lepo je videti to kada siđeš sa terena.

Svašta je probao Medvedev da vas poremeti: servirao ispod ruke, iz ugla… Koliko veliko je zadovoljstvo videti da igrač kao Medvedev ostaje bez ideja kako da vas pobedi?

“Nisam mnogo razmišljao o tome, da me ne izbaci iz ritma. Igrao sam dobro i imao veliki nalet, pa nisam želeo da me poremeti time što pokušava da menja stvari. Naravno da ne mogu da očekujem da on ne pokuša nešto drugačije, a na meni je bilo da ostanem maksimalno fokusiran. Kada igraš protiv njega, nijedan rezultat ne deluje potpuno sigurno. Držao sam glavu dole i pokušavao da nastavim u istom ritmu”, kaže nam on.

Lako je zaboraviti da ste tek napunili 20 godina, pa - kada ste kod kuće - da li vas roditelji i dalje tretiraju kao dete? Da li još uvek živite sa njima?

“Još uvek živim kod kuće. Mislim da ću tokom ove godine verovatno uzeti svoj stan, ali moji roditelji su i dalje veoma uključeni u moj život i na tome sam im jako zahvalan. Porodica je oduvek bila ogroman deo mog života i teško mi je da zamislim život bez njih. Veoma sam srećan zbog toga, jer i dalje rade puno toga za mene”, odgovara nam Tijen.

Prošle godine ste igrali dva puta protiv Zvereva – u Akapulku i Parizu. Čega se sećate iz tih mečeva i mogu li vam ta iskustva pomoći u ovom sledećem?

“Sumnjam da je on igrao blizu svog maksimuma u našem prvom meču, ali mi i dalje samopouzdanje iz tog meča puno znači. Drugi put, u Parizu, bio je mnogo ubedljiviji. Mislim da mu nisam oduzeo servis tokom celog meča. Igralo se na šljaci, bilo je drugačije, ali mislim da smo obojica dosta napredovali od tada. Verujem da on sada igra mnogo bolje nego prvi put kada smo se sastali, tako da će biti zanimljivo.

Trener Lernera Tijena je čuveni Grend Slem šampion i svojevremenu “čudo od momka” Majkl Čeng. Da li vam prija na momente intenzivna interakcija sa njim tokom meča i kako gledate na to?

“Iskreno, uvek mu kažem da slobodno viče na mene ako postoji nešto očigledno što propuštam, Ako ne može da mi privuče pažnju, neka uradi šta god treba da bih primetio poruku. Najčešće sam prilično svestan onoga što se dešava u meču, pa mi nije potrebno da me neko dodatno upozorava. Istovremeno, neke stvari umeju da promaknu u žaru borbe i tada je lepo imati nekoga ko će te samo podsetiti na njih”, zaključuje mladi američki as posle još jedne velike afirmativne pobede na turneji.