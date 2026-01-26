Slušaj vest

Srpski teniser, Novak Đoković, plasirao se u četvrtfinale Australijan opena bez borbe, pošto mu je Jakub Menšik predao meč i pre samog početka.

Đoković - Van de Zandšulp, meč trećeg kola AO.

Sada je Novak saznao sa kim će se boriti za plasman u polufinale. Naredni Đokovićev rival biće Italijan Lorenco Museti, koji je u tri seta, neočekivano lako, savladao Amerikanca Tejlora Frica (6:2, 7:5, 6:4).

Lorenco Museti

Novak je protiv Musetija igrao deset puta i ima skor od devet trijumfa i jednog poraza. Jedini put Đoković je od Musetija izgubio u Monte Karlu 2023. godine.

Museti nikada nije uspeo ovako daleko da dogura na Australijan openu, pa će protiv Đokovića imati debi u četvrtfinalu ovog takmičenja.

