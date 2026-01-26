Slušaj vest

Specijalni izveštač Kurira sa Australijan opena, Vuk Brajović

Lorenco Museti se može ponositi kvalifikacijom u četvrtfinale sva četiri Grend Slema – što je još jedino pošlo za reketom Janiku Sineru od italijanskih tenisera u ovom veku. Ipak, pitanje je da li popularni “Muze” može dalje – s obzirom da mu se kao sledeća prepreka pojavljuje za njega skoro nepobedivi Novak Đoković, protiv kojeg ima samo jednu pobedu (šljaka, Monte Karlo 2022) i čak 9 poraza.

Ipak, sve počasti za još jedno četvrtfinale na Slemovima; kakav je osećaj po tom ostvarenju?

“Osećaj je bio sjajan, prvi put igrati na tako velikoj pozornici kao što je Rod Lejver Arena kao profesionalac. Jesam podigao ovde trofej kao junior, ali nikada nisam igrao u tako divnoj atmosferi. Dobro sam se pripremio, odigrao čvrsto i uradio sve što je bilo potrebno za trijumf”, ističe on.

Fric je imao stanovite fizičke probleme?

“Tačno, u prvom setu nije baš dobro servirao, ali posle je igrao kao što inače čini, jako je servirao. Bio sam usredsređen na sebe, nisam gledao njega. Nekada bih se u prošlosti previše fokusirao na protivnika, a sada to nije bio slučaj!”

1/4 Vidi galeriju Lorenco Museti Foto: Greg Baker / AFP / Profimedia, GREG BAKER / AFP / Profimedia

Da li Museti igra agresivnije na ovoj podlozi?

“Malo sam promenio pristup igri, mentalitet – što je bio slučaj na Ju Es Openu prošle godine. Nisam se dobro osećao posle Vimbldona, vraćao se iz povrede i izgubio tri prva kola – Vašington, Toronto, Sinsinati; onda sam u Njujorku zaigrao agresivnije i uspeo da vežem pobede. Taj Njujork je bio prekretnica, otad se osećam bolje na betonu”, dodaje on.

Šta ima da nam prenese u vezi narednog meča sa Novakom Đokovićem?

“Igrati s Novakom je uvek izazovno, pogotovo ovde gde je osvojio trofej toliko puta i zna uslove. Mislim da će biti težak meč. Oseća se dobro, dosad nije izgubio ni set, a sada je imao i nekoliko dana odmora. U tim godinama bi verovatno bio srećan zbog toga – kako bi bio što bolje spreman za četvrtfinale. Igrali smo mnogo puta jedan s drugim, slavio sam samo jednom, nadam se da je vreme za revanš jer sam bio blizu u Atini”, najavljuje Italijan.

Šta bi bio nauk iz Atine koji bi mogao da bude koristan za Melburn?

“Kao što sam rekao, bio je tesan meč. Imao sam šanse, ali nisam bio dovoljno hladnokrvan da ga pobedim. Sada moram da imam bolji mentalni pristup, da idem po pobedu, da igram da pobedim, a ne samo da igram!”

Šta izazov igranja protiv Novaka čini posebnim?

„Pod jedan – to je što igraš protiv njegovog karaktera, statusa i šampiona koji jeste. Pod dva – njegova sposobnost da se izdigne iznad teških situacija, da podigne nivo igre kad je potrebno i da dođe do pobede. To su dve stvari koje Novak uvek radi”, zaključuje Lorenco Museti pred novo izdanje “klasika” protiv Đokovića u sredu.

BONUS VIDEO: