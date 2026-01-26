Slušaj vest

Specijalni izveštač iz Melburna - Vuk Brajović

Novak Đoković je bez borbe u četvrtoj rundi stigao do četvrtfinala, pošto je njegov rival Jakub Menšik morao da se povuče sa turnira.

Iako je meč otkazan, Đoković je izašao na teren, ali ne Rod Lejver Arene, već neki od sporednih u Melburn parku i umesto onoga što bi, bez sumnje, bila naporna borba, odradio je trening.

U međuvremenu, saznao je srpski teniser da će u borbi za polufinale za protivnika imati Lorenca Muzetija.

Pogledajte detalje sa Đokovićevog treninga:

Novak Đoković, trening pred četvrtfinale Australijan opena Foto: Kurir sport/Vuk Brajović

