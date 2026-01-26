Slušaj vest

Specijalni izveštač iz Melburna - Vuk Brajović

Mark Ćeban i Luis Migel Guto - juniori-učesnici ovogodišnjeg Australijan Opena u toj selekciji - doživeli su najveću čast koji igrači njihovog uzrasta mogu da dožive.

Naime, celih sat i po vremena su sa iste strane terena "razigravali" desetostrukog osvajača trofeja Normana Bruksa Novaka Đokovića umesto da to u takmičarskom meču večeras čini Jakub Menšik. Svi smo čuli šta se tu desilo, neki se obradovali a neki zastrepeli da bi ova pauza mogla da bude kontraproduktivna - ali Novak ništa ne prepušta slučaju i održava dugačak trening umesto meča kako bi isprobao sva svoja oružja pred onaj jedanaesti sa Lorencom Musetijem.

I na ovom treningu - kao na prethodnima - viđeno je puno toga ohrabrujućeg, a pre svega Novaka koji je odlično raspoložen, radan i staložen, zdrav (bez ijednog poveza ili steznika na telu) i okretan i u optimalnom saradničkom modu sa članovima svog tima. Jedina promena je što se reketa umesto trenera Borisa Bošnjakovića "latio" do pre godinu i nešto dana njegov sparing-partner Karlos "Čarli" Herera (sada menadžer turneje), ali se u samom toku treninga nisu videle nikakve druge varijacije.

Trenirali su se udarci sa osnovne linije, prilazak mreži, voleji, smečevi, kombinacije riterna po pravcu i stilu servisa sa obe strane terena, uz varijacije odigravanja poena posle servisa ili riterna sa Novakove strane. I ovoga puta su tribine Terena 16 bile pune i obeležene srpskim trobojkama, koje su nosili obožavaoci Novaka Đokovića svih nacionalnosti.

Novak Đoković, trening pred četvrtfinale Australijan opena Foto: Kurir sport/Vuk Brajović

Na kraju - momenat pravog zadovoljstva i za njih, kada je Đoković prišao da potpiše raznoraznu memorabiliju, odradi po koji selfi i razmeni pozdrave se vernom publikom.

Očekuje se da će meč Đoković - Museti biti zakazan u dnevnom terminu u sredu 28.januara, ali će potvrda o tome biti dostupna najkasnije u utorak uveče ne pre 18 časova po ovdašnjem vremenu.

