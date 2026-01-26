Slušaj vest

Drugi teniser sveta, Italijan Janik Siner plasirao se danas u četvrtfinale Otvorenog prvenstva Australije, pošto je pobedio sunarodnika Lučana Darderija sa 6:1, 6:3, 7:6.

Siner je protiv 25. igrača sveta slavio posle dva sata i devet minuta igre i tako se plasirao u svoje četvrto četvrtfinale Australijan opena.

Italijan je u prva dva seta dva puta oduzimao servis rivalu, dok je treći set rešen u taj-brejku koji je pripao Sineru sa 7:2. Siner je meč završio sa 46 vinera, uključujući 19 asova.

Italijan uz dosta muke izborio plasman u osminu finala Australijan opena. Foto: DAVID GRAY / AFP / Profimedia, Martin KEEP / AFP / Profimedia

Siner će u četvrtfinalu Australijan opena igrati sa pobednikom meča u kojem se sastaju Norvežanin Kasper Rud i Amerikanac Ben Šelton.

Kurir Sport / Beta

