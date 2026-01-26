Iga Švjontek je u dva seta pregazila Medison Inglis.
AUSTRALIJAN OPEN
BRUTALNA IGA ŠVJONTEK! Poljakinja održala čas tenisa Australijanki!
Slušaj vest
Plasman u četvrtfinale prvog grend slem turnira u sezoni obezbedila je druga teniserka sveta, Poljakinja Iga Švjontek pošto je bila bolja od Australijanke Medison Inglis sa 6:0, 6:3 posle 73 minuta igre.
Naredna protivnica Švjontek, u njenom 14. grend slem četvrtfinalu u karijeri, biće Kazahstanka Elena Ribakina koja je ranije danas eliminisala Belgijanku Eliz Mertens sa 6:1, 6:3.
Iga Švjontek Foto: MIGUEL MEDINA / AFP / Profimedia, Noushad Thekkayil/NurPhoto/Shutt / Shutterstock Editorial / Profimedia, Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia
Vidi galeriju
Švjontek vodi u njihovim međusobnim duelima sa 6:5, ali je Ribakina pobedila u njehovom jedinom prethodnom susretu na Australijan openu sa 6:4, 6:4 u četvrtom kolu 2023. godine.
Kurir Sport / Beta
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši