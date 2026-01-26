Slušaj vest

Zbog najavljenog toplotnog talasa i ekstremno visokih temperatura koje se očekuju u utorak, 27. januara, Australijan open je bio primoran da hitno reaguje, promenjena je satnica mečeva, a na snagu su stupili i specijalni protokoli namenjeni očuvanju zdravlja tenisera i gledalaca.

Pravi temperaturni pakao koji se sprema u Melburn parku doveo je do toga da pojedini susreti budu pomereni, dok će neki morati da sačekaju i naredni dan.

1/13 Vidi galeriju Đoković - Van de Zandšulp, meč trećeg kola AO. Foto: Martin KEEP / AFP / Profimedia, DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Tim povodom organizatori su objavili sledeće saopštenje:

- Zbog prognoze visokih temperatura za sutra, utorak 27. januar, napravljene su sledeće izmene u rasporedu. Organizatori su odlučili da ranije otvore kompleks kako bi se program što pre pokrenuo pre najveće vrućine. Kapije će se otvoriti sutra u 9.00 ujutru. Juniorski mečevi će početi u 9.00. Mečevi na Margaret Kort Areni počinju u 11.00 i otvoreni su za vlasnike "Ground pass" ulaznica.

Mečevi na Rod Lejver Areni počeće u 11.30, gde će Arina Sabalenka igrati protiv Ive Jović, nakon čega sledi Aleksander Zverev protiv Lernera Tijena - stoji u saopštenju.

Vremenski uslovi primorali su organizatore da pomere i čitav jedan deo takmičarskog programa.

- AO šampionat u kolicima je odložen za 24 sata i sada počinje u sredu - navodi se.