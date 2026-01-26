Slušaj vest

Specijalni izveštač iz Melburna: Vuk Brajović

Čime je bio najzadovoljniji u ovom meču?

“Mislim da sam odigrao zaista solidno, servirao veoma dobro. Igrati protiv Lučijana u zvaničnom meču prvi put je nešto čemu sam se radovao. Na kraju je bilo i malo neizvesno, ali sam veoma zadovoljan načinom na koji sam odradio meč do kraja”, smatra on.

Ponovo je bilo vruće na terenu – ali ovoga puta bez sunca. Da li je sve u redu sa njegovim zdravljem posle grčeva dan ranije?

“Sve je u redu sa mnom, juče sam imao veoma opušten dan. Trenirao sam svega oko pola sata. Svakako je drugačije kada nema sunca, čak i ako je i dalje prilično toplo napolju. Uz to, i protivnik je bio drugačiji, svaki dan nosi nešto novo.Fizički sam se osećao prilično dobro na terenu. Danas je sve bilo u redu, pa ćemo videti šta naredna runda nosi!”

Kao neko ko voli napadački tenis sa osnovne linije, koliko razmišlja o poziciji na terenu, odnosno gde se nalazi u odnosu na osnovnu liniju tokom mečeva ili treninga?

“Uvek pokušavamo da pripremimo meč na određeni način. Stvari su se dosta promenile od trećeg seta u današnjem meču. On je mnogo bolje servirao i nisam mogao da riterniram kao u prva dva seta. Uvek nastojite da “provalite”gde će protivnik igrati. Postoji određeni procenat verovatnoće – da li će igrati dijagonalu ili paralelu, i to se donekle može predvideti. U isto vreme, da sam ja gubio prva dva seta, verovatno bih i ja promenio taktiku, kao što je on danas uradio. Tada stvari postaju nepredvidljivije”, otkriva nam Siner.

Prvi put ste posle nekoliko godina igrali na Margaret Kort Areni. Da li vam je prijalo da budete tamo?

“Da, za mene su svi tereni ovde veoma lepi. Drago mi je što sam igrao na tom stadionu. Osetio sam da je treći set bio malo drugačiji jer je padao mrak, teren se malo usporio posle pola osam uveče. To je verovatno slučaj na svim terenima ovde. Sve u svemu, više-manje je isto svugde. Možda deluje malo brže jer je sam teren nešto manji nego Rod Lejver, isto je i na Rolan Garosu - kada igrate na Šatrijeu ili Lenglenu. Mislim da zavisi i od toga koliko prostora imate oko sebe za kretanje, ali iskreno nisam osetio neku veliku razliku”, ocenjuje Siner.

Pretpostavljam da niste znali da je uređaj za praćenje vaše fizičke kondicije zabranjen. Sada kada ste upoznati sa tim, znate li zašto su takvi uređaji zabranjeni na Grend slemovima?

“Da, postoje određeni podaci koje bismo voleli da prikupljamo tokom meča. To nije za praćenje uživo, već za analizu posle meča. Radi se o podacima koje koristimo i na treninzima – puls, potrošnja kalorija, takve stvari. Sudija me je odmah pitao da li je to taj uređaj – a kad sam mu potvrdio – rečeno mi je da ga skinem, što sam odmah i uradio. Postoje i druge opcije, poput prsluka, ali meni je to malo neudobno; osećate kao da imate nešto na ramenima. Pravila su pravila, razumeo sam ih i više neće biti korišćen”, jasan je Janik.

Novak Đoković se plasirao u četvrtfinale bez borbe. Kolika to može biti prednost u završnici Grend slema?

“Iskreno, ne znam. Ja sam sada u četvrtfinalu, imam veoma težak meč u sledećoj rundi, kao i Novak. Postoje i pozitivne i negativne strane, a u ovom sportu takve stvari se dešavaju. On je ionako imao dosta brzih mečeva do sada. Neočekivane pauze u takmičenju ponekad mogu malo da poremete ritam, ali vam mogu i obezbediti više energije nego protivniku. Mislim da se ništa suštinski ne menja, ali bih radije da sa bavim mojim žrebom i situacijom. Predamnom je težak meč – veoma izazovno četvrtfinale, bilo da je to Kasper ili Ben. Fokusiraću se na to – i ako uspem da uđem u polufinale, biću veoma srećan. Ako ne, ovo je za mene već bio odličan Grend Slem”, zaključuje Siner.

Kako su za sutra najavljene rekordne toplote za ovo leto u Melburnu - čak i do 46 stepeni - Siner očekuje da će trenirati na zatvorenom stadionu, a veoma je moguće da će se i naredni meč u sredu igrati u tim vanrednim uslovima...