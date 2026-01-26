Slušaj vest

Specijalni izveštač iz Melburna: Vuk Brajović

Teniserka koja je prošle godine u Melburnu eliminisana u trećem kolu od strane naše Olge Danilović - o velikoj pobedi nad njenom prijateljicom iz reprezentacije SAD kaže:

“Zadovoljna sam načinom na koji sam servirala u nekim zaista važnim trenucima i kako sam sprovodila taktiku. Tokom celog turnira se osećam veoma dobro – u udarcima, kretanju, svemu uopšte. Zadržati taj nivo protiv tako sjajne igračice kao što je Medi bio je danas mnogo teži zadatak, ali mislim da sam to uspela da uradim veoma dobro.

Krajem prvog i tokom drugog seta, iznad stadiona je u čast Dana Australije izveden veliki avijatičarski šou. Da li ste bile unapred obaveštene o tome?

“Nisu nas obavestili; znala sam da je danas Dan Australije, pa sam pretpostavila da je to povodom toga. Mene to ne ometa previše, ali mi je bilo pomalo čudno da se šou odigravao usred meča, baš u ključnom trenutku. Nismo imale neki veći problem zbog toga jer nije dugo trajao, ali je priređen tačno iznad stadiona”, otkriva nam ona.

Šta ste govorili sebi kako biste ostali mirni u periodu kada se Medison vraćala u meč u drugom setu?

“Za mene je bilo jako važno da se fokusiram na servis. Na jednoj strani je bilo veoma teško servirati jer je sunce smetalo, i izgubila sam taj gem. Nisam želela previše da se zadržavam na tome, ali kad sam ponovo došla u situaciju da zatvorim meč, morala sam da ostanem maksimalno fokusirana. Znala sam kako je servirati na toj strani i koji su servisi možda malo lakši za izvođenje, trudila da mi noge stalno budu u pokretu i da težinu tela guram napred. Kada se ponekad malo unervozite ili kada igrate jako dobro – opuštanja su moguća - a to je opasno protiv nekoga poput Medi koja može veoma brzo da preokrene meč sa nekoliko snažnih forhenda i vinera. Zato sam želela da zadržim nalet, i povratim kontrolu nad mečom. Fokusirala sam se na servis, ali i na servis i prvi udarac, gde sam očekivala njen ritern, kako bih bila spremna i sprečila poklanjanje lakih poena”, objašnjava nam Pegula.

Da li vam se čini čudnim sećanje na period kada su vas posmatrali kao igračicu koja je imala problem da se plasira u polufinale Slema?

“Ne baš, to je bilo nešto što su drugi više potencirali. Meni je plasman u četvrtfinale Grend Slema uvek delovao kao prilično dobar rezultat. Nikada nisam u potpunosti razumela negativnost oko toga ili te naslove tipa: „Kako će konačno proći četvrtfinale?“ Sama činjenica da toliko puta dolazim u tu poziciju, po mom mišljenju, veliki je uspeh. Zbog toga mi biti ponovo u četvrtfinalu ne znači toliko puno. Igrala sam finale US Opena, bila u polufinalima, i to mi je delovalo normalno. Sada sam možda čak i opuštenija, jer znam da sam već išla dalje. Ne deluje mi kao toliki pritisak biti u četvrtfinalu, iako je to, naravno, veliki rezultat – i ne razmišljam previše o tome”, zaključuje Pegula, koju će u narednoj rundi čekati još jedna Amerikanka – Amanda Anisimova.