Specijalni izveštač iz Melburna - Vuk Brajović

Poljakinja je predvidivo dominirala u ovom meču, što nam rezultat 6-0 6:3 potvrđuje u svakom smislu – a u komentaru prenosi medijima sledeće:

“Mislim da sam odigrala dobar meč i od samog početka osećala prilično samouvereno.”

Tokom godina ste govorili da volite da igrate protiv protivnica koje koriste mnogo spina. Kao igračica koja sama igra sa dosta rotacije, šta vam se dopada kod suočavanja sa takvim stilom?

“Oduvek sam imala osećaj da, pošto i sama igram tako, bolje razumem njihovu igru. Takođe, nekako mi se čini da tenis ima više smisla kada igrači grade poen, misle o narednoj razmeni. Možda je u tome razlika između muškog i ženskog tenisa – muškarci češće igraju duže razmene, dok u ženskom tenisu ponekad je to samo jedan udarac i gotovo. To je način na koji sam odrasla u tenisu. Takođe, najviše sam gledala Rafu, pa i zbog toga uživam u takvom tenisu”, prenosi nam Švjontekova.

I muškarci i žene na ovom turniru imaju zajedničku stvar – konstantnost najvećih asova. Kako gledate na tu stabilnost na vrhu svetskog tenisa, i u muškoj i u ženskoj konkurenciji?

“Ne razmišljam nešto dublje o tome. Lepo je što navijači mogu da uživaju u svojim idolima, jer oni koji su u vrhu i među prvih 100 obično imaju i veću bazu navijača. To je dobro za tenis. Na ovom Slemu je ovako, na drugom može biti drugačije…”

Kako se osećate pred meč protiv Ribakine? Vaš međusobni skor je izjednačen.

“Ne bih rekla da međusobni skor ima neku posebnu važnost, jer čak i kada je jedna od nas pobeđivala, uvek su to bili tesni mečevi ili me je ona lako pobedila (smeh). Nema smisla previše analizirati ko je dobio prethodne mečeve ili kako je to izgledalo, jer svaki meč je drugačija priča. U svakom susretu ona je bila težak protivnik, a njen tenis je zaista sjajan. Moram da budem 100% spremna, da idem na pobedu i da iskoristim svoje iskustvo, kao i znanje iz prethodnih mečeva”, zaključuje kraljica Rolan Garosa aktuelne generacije.

