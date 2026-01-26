Slušaj vest

Organizatori Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu promenili su raspored takmičenja drugi put u poslednja četiri dana zbog ekstremnih vrućina, pošto se očekuje da će u utorak temperatura u Melburnu dostići 42 stepena Celzijusa.

Četiri četvrtfinalna meča i pojedini mečevi u dublu igraće se na Rod Lejver Areni i Margeret Kort Areni, koji imaju pokretne krovove i sisteme za klimatizaciju koji omogućavaju da se igra nastavi u hladnijim uslovima, preneo je danas Bi-Bi-Si (BBC).

Novak Đoković na Australijan openu Foto: Patrick Hamilton / Zuma Press / Profimedia, William WEST / AFP / Profimedia, SV / - / Profimedia

 Pomereni su brojni mečevi u takmičenju u invalidskim kolicima, a mečevi u juniorskoj konkurenciji počeće od 9 ujutro.

Organizatori nisu naveli da li će krovovi biti zatvoreni na početku takmičarskog dana.

Australijski zavod za meteorologiju izdao je upozorenje na izrazito visoke temperature u državi Viktorija.

U subotu su prekinuti mečevi kada je temperatura dostigla 40 stepeni.

Među onima čiji je meč prekinut bio je dvostruki uzastopni šampion Italijan Janik Siner, koji je priznao da je imao sreće zbog tog pravila tokom pobede protiv Amerikanca Eliota Spicirija u trećem kolu.

On je izgubio prvi set, u trećem setu imao je brejk zaostatka i mučio se sa grčevima, kada je sudija zbog visoke temperature vazduha morao da prekine meč.

Siner je napustio teren na osam minuta dok su organizatori zatvarali krov, a čim se meč nastavio napravio je brejk, a zatim i pobedio 4:6, 6:3, 6:4, 6:4.

Pod krovom temperatura je u četvrtom setu pala na 26 stepeni.

Ne propustiteTenisGOREĆE MELBURN: Arina Sabalenka predstavila haljinicu za Australijan open! Odabrala je posebne boje
2026-01-08 18_50_07-arynasabalenka_1766809201_3796593198018353281.jpg.jpg
Tenis"TENIS IMA VIŠE SMISLA KADA IGRAČI TO RADE..." Iga Švjontek raznela protivnicu pa govorila o razlici između muškog i ženskog tenisa
Iga Švjontek
Ostali sportoviIZGUBIO PRVI SET, PA RAZBIO RUDA! Šelton se plasirao u četvrtfinale Australijan opena - zakazao je spektakl sa Sinerom!
Ben Šelton
TenisPEGULA OTVORILA DUŠU NAKON PLASMANA U ČETVRTFINALE AUSTRALIJAN OPENA! Tvrdi da nema problema sa pritiskom, evo kakve su njene ambicije pred nastavak turnira!
Džesika Pegula
TenisSINER PRIČAO O ĐOKOVIĆEMOM PROLASKU U ČETVRTFINALE BEZ BORBE! Italijan zagrmeo na konferenciji: "Radije bih da sa bavim mojim žrebom i situacijom"
Janik Siner

Australijan open Izvor: Kurir sport