Sinera su pitali i o Novaku Đokoviću, koji je će imati više vremena za odmor, jer mu je Jakub Menšik predao meč.

"Ne znam. Sada sam u četvrtfinalu. Sledeći meč mi je veoma težak, kao i Novaku. Ima i pozitivnih i negativnih strana. U ovom sportu svašta može da se desi. On je uvek imao prilično brze mečeve. Ponekad to može malo da poremeti ritam. U isto vreme, može ti dati i malo više energije u odnosu na protivnika. Zavisi", rekao je Siner.