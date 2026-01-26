Italijanski teniser Janik Siner plasirao se u četvrtfinale Australijan opena.
MELBURN
SINERA PITALI ZA PRODUŽENI "ODMOR ĐOKOVIĆA: Evo šta je Italijan odgovorio...
Siner je sa 3-0 u setovima savladao zemlja Lučana Darderija i tako prošao među osam najboljih.
Italijan uz dosta muke izborio plasman u osminu finala Australijan opena. Foto: DAVID GRAY / AFP / Profimedia, Martin KEEP / AFP / Profimedia
Sinera su pitali i o Novaku Đokoviću, koji je će imati više vremena za odmor, jer mu je Jakub Menšik predao meč.
"Ne znam. Sada sam u četvrtfinalu. Sledeći meč mi je veoma težak, kao i Novaku. Ima i pozitivnih i negativnih strana. U ovom sportu svašta može da se desi. On je uvek imao prilično brze mečeve. Ponekad to može malo da poremeti ritam. U isto vreme, može ti dati i malo više energije u odnosu na protivnika. Zavisi", rekao je Siner.
Sinera će u četvrtfinalu čekati okršaj sa Benom Šeltonom.
Šelton je posle preokreta savladao Kaspera Ruda sa 3-1 u setovima.
