Novak Đoković nastaviće svoj put ka novom trofeju na Australijan openu četvrtfinalnim mečom protiv Lorenca Musetija.

Pred ovaj susret, Novak je sve šokirao potezom koji apsolutno niko nije očekivao. Naime, srpski teniser rešio je da zatvori svoj trening za javnost, te da zabrani snimanje novinarima kako bi se što bolje pripremio za meč sa Musetijem.

Snimanje nije bilo dozvoljeno, a obezbeđenje je na kraju pomerilo novinare toliko daleko od terena, da nije imalo smisla ni pratiti trening i o ovom potezu Novaka apsolutno svi pričaju.

Malo posle toga, Đoković je dobio i vest koju nije želeo da čuje. Organizatori Australijan opena objavili su raspored za sredu i Novak Đoković i Lorenco Museti dobili su dnevni termin, te će igrati po paklenoj vrućini.

Očekuje se da će Đoković i Museti na teren u sredu oko 4.30 po srednjeevropskom vremenu, te će Novak imati još jedan veoma težak zadatak ispred sebe.

Vrlo moguće je da će doći i do dodatnog pomeranja, jer Đoković i Museti igraju tek treći meč programa na glavnom stadionu.

Prvo će na teren Elena Ribakina i Iga Švjontek (01.30), zatim Džesika i Pegula i Amanda Anisimova (oko 03.00), a tek onda Đoković i Museti.

Ko bude bolji iz ovog sureta, igraće protiv Janika Sinera ili Bena Šeltona u polufinalu, a Italijan i Amerikanac na teren će u večernjem terminu.

