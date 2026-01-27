Slušaj vest

Specijalni izveštač Kurira sa Australijan opena, Vuk Brajović

Grend Slem debi Novaka Đokovića 2005. godine obeležen je jednim od njegovih najtežih poraza na najvažnijim takmičenjima – a autor toga je bio osvajač Australijan opena te godine – Marat Safin, koji je ugasio nade domaćina da će slaviti sa njihovim ljubimcem Lejtonom Hjuitom posle predugačke pauze. Upamćen i po tome ko ga je tom prilikom bodrio iz igračke lože na Rod Lejver Areni (lepotice nepoznate široj javnosti), Marat je ovoga puta na Melburn Parku u ulozi trenera Andreja Rubljova i učesnika turnira legendi – spreman da razmeni neku reči sa predstavnicima “sedme sile”:

O čemu se ćaskalo sa Rodžerom Federerom?

“Bilo je lepo videti ga! Vezuju nas dobre uspomene iz prošlosti. Bilo mi je drago da čujem šta radi, kako je, nikada mu dosad nisam video ni decu, tako da je bilo lepo popričati o svemu tome sa njim. Deca su već velika”, raduje se Safin.

1/6 Vidi galeriju Marat Safin - jedan od najkontroverznih igrača u istoriji belog sporta. Foto: Profimedia

Koja sećanja ga vezuju za meč sa Novakom 2005.?

“Nema šta mnogo da se kaže, da budem iskren. On je tada bio klinac koji je došao iz kvalifikacija, a ja sam bio jedan od favorita i igrao sam jako dobro. Bio mu je to prvi meč na Rod Lejver areni, nije imao šansu”, kaže on, i daje pesimističnu procenu za njegove šanse da ove godine po 11. put osvoji ovaj turnir:

“Rekao bih - ne. Da budem iskren, bio bih iznenađen ako u tome uspe!”

Šta treba da se dogodi da bi uspeo?

“Mora da se podmladi deset godina!”, kratak i jasan je nekadašnji promoter Serbia Opena.

BONUS VIDEO: