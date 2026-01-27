Slušaj vest

Specijalni izveštač Kurira sa Australijan opena, Vuk Brajović

Već treći uzastopni meč na ovogodišnjem Australijan Openu Lorenco Museti je odigrao bez svog glavnog i kondicionog trenera – što se ni na trenutak nije osetilo u ubedljivoj pobedi protiv Tejlora Frica rezultatom 6-2, 7-5, 6-4.

U Italiju su morali da se vrate dugogodišnji glavni trener Simone Tartarini i kondicioni Damijano Fioruči - Tartarini nakon smrti majke, a Fioruči iz neobjavljenih ličniz razloga, pa će ga iz boksa i protiv Novaka Đokovića voditi trenerski veteran iz Španije i dugogodišnji mentor našeg Dušana Lajovića i svojevremeno Janka Tipsarevića – Hoze Perlas.

„Nije lako buditi se svakog dana u ovom stanju. Iz ličnih razloga morali su da se vrate kući, ali srcem su ovde sa nama. Kad vam se stvarni život pojavi na vratima, to je zaista iznenađujuće i tada uvek bolje shvatite život.“

Museti po prvi put igra u četvrtfinalu na Melburn Parku, ali insistira da ga je izostanak članova stručnog štaba samo dodatno ojačao i učvrstio veru da može da savlada srpsku legendu.

„Na terenu se osećam zrelije. Igram bolje i zbog toga, ali i zbog njih“, rekao je Italijan govoreći o svom stručnom štabu. „Želim da nastavim, da guram sebe sve više i više. Preda mnom je ogroman izazov, ali se osećam spremno za to”, ističe Museti ovom prilikom.

