ITALIJAN U NEOČEKIVANOM PROBLEMU PRED MEČ SA NOVAKOM: Museti bez skoro celog stručnog štaba napada Đokovića
Specijalni izveštač Kurira sa Australijan opena, Vuk Brajović
Već treći uzastopni meč na ovogodišnjem Australijan Openu Lorenco Museti je odigrao bez svog glavnog i kondicionog trenera – što se ni na trenutak nije osetilo u ubedljivoj pobedi protiv Tejlora Frica rezultatom 6-2, 7-5, 6-4.
U Italiju su morali da se vrate dugogodišnji glavni trener Simone Tartarini i kondicioni Damijano Fioruči - Tartarini nakon smrti majke, a Fioruči iz neobjavljenih ličniz razloga, pa će ga iz boksa i protiv Novaka Đokovića voditi trenerski veteran iz Španije i dugogodišnji mentor našeg Dušana Lajovića i svojevremeno Janka Tipsarevića – Hoze Perlas.
„Nije lako buditi se svakog dana u ovom stanju. Iz ličnih razloga morali su da se vrate kući, ali srcem su ovde sa nama. Kad vam se stvarni život pojavi na vratima, to je zaista iznenađujuće i tada uvek bolje shvatite život.“
Museti po prvi put igra u četvrtfinalu na Melburn Parku, ali insistira da ga je izostanak članova stručnog štaba samo dodatno ojačao i učvrstio veru da može da savlada srpsku legendu.
„Na terenu se osećam zrelije. Igram bolje i zbog toga, ali i zbog njih“, rekao je Italijan govoreći o svom stručnom štabu. „Želim da nastavim, da guram sebe sve više i više. Preda mnom je ogroman izazov, ali se osećam spremno za to”, ističe Museti ovom prilikom.
BONUS VIDEO: