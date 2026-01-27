Slušaj vest

Prva teniserka sveta Beloruskinja Arina Sabalenka plasirala se u polufinale Australijan opena pošto je u noći između ponedeljka i utorka u četvrtfinalu savladala 18-godišnju Amerikanku Ivu Jović 6:3, 6:0.Ona je pobedila 27. teniserku na WTA listi posle sat i 30 minuta.

Sabalenka, koja je prošle godine igrala finale u Melburnu, juri treću titulu na Australijan openu u poslednje četiri sezone. Beloruskinja je slavila 2023. i 2024. godine, dok je prošle godine u finalu poražena od Amerikanke Medison Kiz.

Sabalenka je rano preuzela kontrolu u duelu, povela 3:0 u prvom setu. Amerikanka srpskog porekla imala je tri brejk lopte u dugom devetom gemu prvog seta, ali nije uspela da ih iskoristi protiv prve igračice sveta. Sabalenka je tokom meča spasla svih pet brejk-lopti, a duel je završila sa dva uzastopna asa.

1/10 Vidi galeriju Arina Sabalenka na Australijan openu Foto: William WEST / AFP / Profimedia, DAVID GRAY / AFP / Profimedia

"Ne gledajte rezultat, bio je to težak meč. Iva je igrala sjajan tenis i naterala me da podignem nivo igre", izjavila je Sabalenka posle meča, dodajući da su je mlade teniserke ozbiljno testirale u završnici turnira.

Jović, rođena u Kaliforniji, ćerka je roditelja imigranata, a njen otac je poreklom iz Srbije. Mlada teniserka, koja je prvi put igrala četvrtfinale grend slema, savete je ranije tražila i od Novaka Đokovića.

Sabalenka će u polufinalu igrati protiv bolje iz duela Amerikanke Medion Kiz i Ukrajinke Elene Svitoline.

Kurir sport / Beta

BONUS VIDEO: