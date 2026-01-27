Slušaj vest

U muškoj konkurenciji na Australijan openu plasman u polufinale izborio je treći teniser sveta Nemac Aleksander Zverev, savladavši posle četiri seta Amerikanca Lernera Tijena 6:3, 6(5):7, 6:1, 7:6(3).

On je pobedio 29. igrača na ATP listi posle tri sata i 13 minuta.

Aleksander Zverev, trening pred početak Australijan opena Foto: William WEST / AFP / Profimedia

Zverev, prošlogodišnji finalista u Australiji, do desetog grend slem polufinala stigao je uz čak 24 asa i samo jednu duplu servis grešku.

Nemac će u polufinalu igrati protiv boljeg iz duela Španca Karlosa Alkarasa i Australijanca Aleksa De Minora.

Kurir sport / Beta

