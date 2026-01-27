Slušaj vest

Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Hrvat Mate Pavić nisu uspeli da se plasiraju u polufinale Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu u konkurenciji mešovitog dubla pošto su poraženi od domaćih predstavnika Olivije Gadecki i Džona Pirsa 1:6, 6:7(8).Peti nosioci na turniru poraženi su posle sat i 13 minuta igre.

U polufinalu, Gadecki i Pirs će igrati protiv američko/hrvatske kombinacije Tejlor Tauzend i Nikola Mektić.

Aleksandra Krunić će igrati i četvrtfinale u ženskom dublu u paru sa Kazahstankom Anom Danilinom. Njihove protivnice u četvrtinalu biće prvi nosioci češko-američki par Katerina Sinijakova i Tejlor Taunzend.

