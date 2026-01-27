Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Hrvat Mate Pavić nisu uspeli da se plasiraju u polufinale Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu u konkurenciji mešovitog dubla pošto su poraženi od domaćih predstavnika Olivije Gadecki i Džona Pirsa 1:6, 6:7(8).Peti nosioci na turniru poraženi su posle sat i 13 minuta igre.