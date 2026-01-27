Slušaj vest

Specijalni izveštač iz Melburna - Vuk Brajović

Legenda Australijskog dubla Samanta Stosur osvojila je 40 turnira tokom svoje karijere, bila svetska broj 1 u igri parova a top 10 u singlu, a danas je svoje bogato iskustvo pretakala u stručne komentare za kolege iz medija.

Prvo pitanje – očekivano: Kako joj Novak Đoković izgleda do sada u Melburnu?

"Ljudi, to je Novak u Australiji! Čak iako nije na najvišem nivou na startu, moraš da budeš baš hrabar kada se suočavaš sa njim. On igra neverovatno dobro ovde, ima nestvaran skor ovde – i za njega je činjenica da mu je Menšik predao meč verovatno dobra stvar. Tako može da sačuva malo energije, što mu je predstavljalo problem na poslednjih nekoliko Grend Slem turnira. Izgledalo je kao da mu nedostaje malo goriva u rezervoaru, a sada ima dan više odmora i zdravu nadu da će nastaviti dalje."

Da li je gledala Ivu Jović – i šta misli o njenoj igri?

"Veoma sam impresionirana njom, pogotovo što je nisam gledala često pre ovog turnira. Ona ima kompletnu igru, jaku sa obe strane, kreće se veoma dobro i sveukupno je odlikuje veoma intenzivna igra. Izgleda super profesionalno za nekog ko je tek napunio 18 godina. Obavezno pripada samom vrhu tenisa, uz uz najbolje tinejdžere na svetu”, kaže nam Stosur.

Na opasku da je Iva najmlađa igračica u prvih 100 teniserki sveta, Australijanka dodaje:

"Biće ona veoma brzo I u Top 20 ekspresno, ako već nije – a ako jeste, onda može da napadne i Top 10 ove godine- Zaista sam impresionirana njenom igrom”, zaključuje ona.

