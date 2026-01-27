Slušaj vest

Specijalni izveštač Kurira sa Australijan opena, Vuk Brajović

I pored neskrivene ambicije i velikog truda, Iva Jović danas u Melburnu jednostavno nije mogla da pobedi silovitu Arinu Sabalenku. Iako rezultat 6:3 6:0 u velikoj meri sakriva intenzitet takmičenja koji je ovaj meč odlikovao – i sigurno smeta mladoj Amerikanki našeg porekla – ostaje zabeležen i kao izazov koji treba prevazići u narednom periodu i podstrek za dalji rad.

“Imajući u vidu poziciju u kojoj sam bila kada sam došla na turnir, svakako treba da budem zadovoljna ovim rezultatom. Teško je kad god izgubite, tako da ovo naravno nije ono što sam želela danas. Ali, u načelu, zadovoljna sam”, ističe Iva.

U kojim konkretnim stvarima vas je Arina danas izbacila iz zone komfora?

“Ušla sam u meč bez previše saznanja o tome kako će sve izgledati uživo, jer ranije nismo trenirale zajedno, a ovo nam je bio i prvi međusobni duel. Mislim da je prikazala izuzetno visok nivo igre, što je i očekivano s obzirom na sve njene neverovatne uspehe. Pokušala sam da pronađem neku sredinu, ali mislim da moram bolje da se prilagodim igri i onome što je potrebno protiv različitih stilova. Danas to nisam uspela, a njoj – svaka čast na tome!”

Šta je to što očekujete od svog tima tokom meča – više podršku ili taktičke savete – i kako vam odgovara to što su ovde tako blizu terena?

“Sve zavisi od situacije. Još uvek nemam puno iskustva sa koučingom tokom meča, ali generalno nikada nisam bila osoba koja se previše okreće trenerima tokom igre – već obično volim sama da rešavam stvari. Zato ne tražim mnogo sitnih taktičkih saveta; više mi znači ohrabrenje, a onda, ako nešto očigledno ne funkcioniše, mogu da dobijem konkretniji savet”, prenosi nam ona.

Da li ste ponovo videli ili čuli Novaka od kada ste ga pominjali ranije? Postoje li aspekti njegove igre koje ste pokušavali da oponašate ili neki mečevi kojih se sećate iz detinjstva?

“Da, slao mi je poruke sa dodatnim savetima tokom turnira. U kontaktu smo i imam osećaj da smo izgradili neki mali odnos, što je neverovatno. Želim mu sve najbolje do kraja turnira i nadam se da ću tokom godine imati još prilika za takve trenutke i ohrabrenja, jer je to bilo zaista posebno. Način na koji Novak uspeva da, praktično, uguši protivnike svojom igrom neverovatan – kako odigrava važne poene, na kom nivou odigrava i odbranu i napad, prisutnost u svakom poenu. Andre Agasi je napravio poređenje Novaka sa bokserom – kako zadaje udarce, pa onda malo „fintira“. Način na koji pristupa meču je izuzetno impresivan i nadam se da ću jednog dana moći da oponašam taj stil.

Da li je važnost današnjeg meča uticala na vašu smirenost, rutinu? Šta vam je prolazilo kroz glavu pred prvi poen?

“Iskreno, nije mi delovalo mnogo drugačije, jer je svaki meč na ovom nivou poseban. Samo biti ovde je ostvarenje sna, ali se nadam da ću igrati još mnogo četvrtfinala u budućnosti, tako da ne mislim da će ovaj rezultat danas definisati moju karijeru. Meč je bio težak, Arina je igrala veoma dobro; mogla sam neke stvari da uradim drugačije, ali to je tenis. Neverovatno je šta je ona postigla u karijeri i sa čime se sve borila tokom nje - a to je veoma inspirativno. Nadam se da ću imati još prilika da igram protiv nje. Bila je veoma ljubazna na kraju meča i radujem se narednoj šansi da joj se revanširam”, dodaje Jovićeva.

