Specijalni izveštač Kurira sa Australijan opena, Vuk Brajović

Treći meč Saše Zvereva i Lernera Tijena u manje od godinu dana završen je nemčevom pobedom sa 6-3, 6-7, 6-1, 7-6 - i ne bez drame u taj-brejku poslednjeg seta.

Ovim je Zverev ponovo došao do polufinala Australijan Opena, istakavši da je protivnik igrao sjajno sa osnovne linije i da mu je bio potreban najviši nivo serviranja da bi konačno odneo pobedu.

Kada analizirate nastupe na prethodnim Slemovima – kada vam se čini da ste igrali svoj najbolji tenis i kako biste uporedili ovu formu iz poslednjih desetak dana sa tim idealnim periodom?

“Poslednjih deset dana sam se osećao zdravo i bez bolova, što nisam osetio poslednjih 12 meseci. To je za mene odlična polazna tačka. Osećam se dobro, mislim da igram dobar tenis, srećan sam na terenu jer igram bez bolova i na visokom nivou. A kada pobeđujete, automatski ste srećniji kao sportista., Rekao bih da sam najbolji tenis ikada igrao na Rolan Garosu 2022. godine, kada sam se povredio”, prenosi nam Zverev.

Prošle godine ste pričali o razgovorima sa Rafaelom Nadalom na temu mentalnog pristupa. Deluje kao da na ovom turniru igrate sa više slobode. Da li možete da objasnite šta je dovelo do te promene?

“Biću verovatno dosadan, ali mislim da je igranje bez bolova najveća promena u poslednjih 12 meseci, kao što sam rekao. To je stalna borba. Kada imate povrede, bolove i osećaj da ne možete slobodno da se krećete, to vas mentalno iscrpljuje. Tada možda ne idete dovoljno na udarce, ne oslanjate se na svoje telo koliko biste želeli. Osim toga, radio sam na svojoj igri, na agresivnijem stilu. Govorio sam o tome – na prvim udarcima posle servisa, prvom forhendu nakon servisa, možda i malo više servis-volej igre. Ako te stvari funkcionišu, mislim da će doći i uspeh.

Da li mislite da bi onda bilo pametnije igrati manje turnira? Znam da postoje kazne i slično, ali da li razmišljate u smislu: „Nije me briga za kazne, samo želim da se osećam dobro i spremno“, kao što su to radili Karlos i Janik, recimo preskakanjem Montreala prošle godine?

“Da, ali oni zarađuju 50 miliona dolara godišnje (smeh). Nismo svi Karlos i Janik!”, odgovara Saša i nastavlja: “Ne žalim se na svoj život, veoma sam zadovoljan i svojim bankovnim računom, ali situacija je ipak drugačija. Rodžer je, na primer, pred kraj karijere igrao možda deset turnira godišnje, a Novak sada igra oko deset turnira godišnjee. I pored toga, mislim da ću morati da se prilagodim. Prošle godine moj raspored je bio lud, posebno na početku sezone. Volim Južnu Ameriku ali verovatno nije bila pametna odluka da idem u Buenos Aires, već da idem samo u Rio. Zatim je usledio Akapulko, pa Indijan Vels – i sve to je bilo previše u kratkom periodu, naročito posle finala ovde. Tada su počeli moji problemi, jer sam bio mentalno umoran, a kada ste mentalno umorni, dolaze i povrede. Moram da budem pametniji, da bolje planiram raspored. Moj kalendar ove godine posle Australijan opena izgleda potpuno drugačije, i to je rezultat procesa učenja. Učite i da vam telo postaje malo starije, da se brže zamara tokom mečeva. Sve u svemu, sada želim da se fokusiram na ovaj turnir i da odigram najbolji mogući tenis u naredna dva meča”, naglašava Nemački broj 1.

Kada želite da osvojite grend slem, kako se pritisak menja u ovoj fazi turnira?

“Iskreno, mislim da vrhunski igrači osećaju najveći pritisak na početku turnira - da ne bi ispali rano”, smeje se na svoj račun Zverev.

“U polufinalu me čekaju Karlos ili Aleks, to su sjajni igrači. Radujete se fantastičnom meču, to je ono što vam je u glavi. U mom slučaju još uvek jurim taj Grend Slem, i dalje želim da ga osvojim – ali i želim i da uživam u tenisu. Trenutno to radim i to mi je najvažnije.

Da li je igranje po ovim toplotama – čak i sa zatvorenim krovom - bio veći fizički napor za njega posebno zbog dijabetesa?

“Sa zatvorenim krovom uslovi su savršeni, stabilnih 24 stepena uz klimatizaciju. Voleo bih da igram svaki meč sa zatvorenim krovom. Trenirao sam napolju pre meče, bilo je pakleno – a ovaj meč nije bio težak zbog uslova u kojim se igrao, već protivnika. Fizički je bilo zahtevno, ali ne zbog temperature”, zaključuje on.

