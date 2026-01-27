Slušaj vest

Bivši trener španskog tenisera Karlosa Alkaraza, Huan Karlos Ferero, priznao je da mu nije lako da gleda svog nekadašnjeg pulena kako nastupa na Australijan openu dok on mečeve prati ispred televizora, pošto je započeo novu profesionalnu fazu u svetu golfa.

"Teško je gledati Karlosa kako se takmiči dok ceo tvoj tim sedi u stolici. Nije lako ono što osećaš", rekao je Ferero u intervjuu za "Ten Golf", a prenela Marka.

Ferero, koji je sedam godina radio sa Alkarazom, istakao je da je zadovoljan igrama mladog Španca u Melburnu.

"Veoma sam srećan zbog njegove igre, jer pobeđuje i još nije izgubio set. Igra na izuzetno visokom nivou. Čestitam mu i nadam se da će tako nastaviti", rekao je Ferero.

Govoreći o novom profesionalnom angažmanu, Ferero je objasnio da mu je bila potrebna promena.

"Bio mi je potreban drugačiji ambijent. Dobijao sam ponude da nastavim da radim u tenisu, na ATP i WTA turu, ali se pojavila prilika da radim sa Anhelom Ajorom u svetu koji poznajem i koji mi se dopada", naveo je on.

Ferero je odbio da direktno poredi Alkarasa i mladog golfera Anhela Ajoru, ali je ukazao na razlike u njihovim ličnostima i fazama karijere.

"Anhel je tek na početku, dok je Karlos već godinama na vrhu. Alkaraz je ekstrovertniji. Imaju različite ličnosti. Karlos je među najboljima na svetu, a Anhel može da dogura veoma daleko", dodao je Ferero.

Huan Karlos Ferero i Karlos Alkaraz posle osvajanja Rolan Garosa Foto: Thibaud MORITZ / AFP / Profimedia

On je naglasio da tenis i dalje ostaje važan deo njegovog života.

"Tenis je moj život i to će ostati, jer nastavljam da radim u svojoj akademiji", rekao je Ferero, ocenivši rad u golfu kao "eksperimentalni period".

Kurir sport / Beta

