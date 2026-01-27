MISLILA DA SE SAKRILA, A BILA U PROGRAMU UŽIVO! Šokantne scene treće teniserke sveta, pogledajte šta je uradila kada je mislila da je niko ne vidi
Koko Gof je bila favorit za pobedu protiv Elene Svitoline, ali je u četvrtfinalu Australijan opena doživela jedan od najtežih poraza u karijeri.
Ukrajinka je stigla do pobede rezultatom 6:1, 6:2 za samo sat vremena igre.
Amerikanka, treća na planeti, definitivno nije očekivala ovakav ishod i nakon meča je uspela kontroliše frustraciju i ponašanje, ali samo dok se nije povukla u svlačionicu.
A, onda je, misleći da je niko ne vidi, čim je prošla iza zidića, iskalila sav bes na reketu koji je sedamp uta iz sve snage udarila o pod.
Verovatno je mislila da je tu sakrivena i nije znala da se nalazi u prenosu uživo.
Pogledajte kako je to izgledalo:
Organizatori Australijan opena su pre nekoliko godina uveli kamere u prostorije u Melburn parku, pa ljubitelji tenisa imaju priliku da vide neke stvari koje ranije nisu. Najčešće su to samo prolasci tenisera i teniserki kroz hodnike, ili njihovo zagrevanje, odnosno rad posle mečeva.
Ovakav izliv besa definitivno nije nešto što se često viđa.
Svitolina će u polufinalu prvog Grend slema u sezoni igrati protiv Arine Sabalenke koja je pobedila Ivu Jović.
