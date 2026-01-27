Slušaj vest

Koko Gof je bila favorit za pobedu protiv Elene Svitoline, ali je u četvrtfinalu Australijan opena doživela jedan od najtežih poraza u karijeri.

Ukrajinka je stigla do pobede rezultatom 6:1, 6:2 za samo sat vremena igre.

Amerikanka, treća na planeti, definitivno nije očekivala ovakav ishod i nakon meča je uspela kontroliše frustraciju i ponašanje, ali samo dok se nije povukla u svlačionicu.

1/9 Vidi galeriju Koko Gof na meču protiv Elene Svitoline Foto: Dita Alangkara/AP

A, onda je, misleći da je niko ne vidi, čim je prošla iza zidića, iskalila sav bes na reketu koji je sedamp uta iz sve snage udarila o pod.

Verovatno je mislila da je tu sakrivena i nije znala da se nalazi u prenosu uživo.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Organizatori Australijan opena su pre nekoliko godina uveli kamere u prostorije u Melburn parku, pa ljubitelji tenisa imaju priliku da vide neke stvari koje ranije nisu. Najčešće su to samo prolasci tenisera i teniserki kroz hodnike, ili njihovo zagrevanje, odnosno rad posle mečeva.

Ovakav izliv besa definitivno nije nešto što se često viđa.

Svitolina će u polufinalu prvog Grend slema u sezoni igrati protiv Arine Sabalenke koja je pobedila Ivu Jović.

Bonus video: