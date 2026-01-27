Slušaj vest

Specijalni izveštač iz Melburna: Vuk Brajović

Vršnjakinje-pobednice su stekle važan brejk sredinom prvog seta, ponovile to i u drugom – ali su sebi dozvolile pravu dramu na servisu za pobedu time što su Kineskinje imale čak 2 brejk lopte i inicijativu da meč učine krajnje neizvesnim u slučaju izjednačenja. U tim trenucima na servisu se ističe Amerikanka i donosi im prvo četvrtfinale Grend Slema u njihovim karijerama.

Uz zahvalnost na čestitkama, uvek raspoložena za razgovor Anastasija Cvetković nam prenosi utiske iz meča:

“Super smo ga odigrale, iako je bilo malo pritiska jer nas je pobeda vodila u četvrtfinale a poraz u prvom kolu singla još nije u potpunosti zaboravljen. Drago mi je da smo uspele da održimo pozitivnu energiju i u momentima kada je bivalo najteže”, ističe simpatična Nišlijka, koja je sa partnerkom iz Amerike ostvarila odličan odnos.

1/7 Vidi galeriju Anastasija Cvetković Foto: Kurir sport / Vuk Brajović

“Znamo se sa brojnih prethodnih turnira, na kojima smo redovno igrale jedna protiv druge”, uz smeh komentariše ona. “Ovo je prvi put da igramo zajedno, i nadam se da ćemo ovo iskustvo ponoviti!”

Kako je bilo igrati u ovo doba noći (meč počeo u 19:30 uveče) na temperaturi od 43 stepeni?

“Iskreno, nisam mislila da ćemo igrati u ovim uslovima. Krenula sam da odradim trening umesto toga, ali su nam onda samo naložili da krenemo na teren”, prepričava nam ovu anegdotu naša juniorka.

Po svemu sudeći, naredni meč četvrtfinala par Cvetković-Frodin će igrati u četvrtak protiv Ruskinja Makarove i Zolotareve.