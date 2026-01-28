Slušaj vest

Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale Australijan opena, pošto je Italijan Lorenco Museti pri prednosti od 2:0 predao meč zbog problema sa povredom.

1/16 Vidi galeriju Novak Đoković - Lorenco Museti (Četvrtfinale Australijan opena) Foto: William WEST / AFP / Profimedia

U potpunom šoku bio je Novak nakon odluke Italijana.

"Ne znam šta da kažem, jako mi ga je žao. Bio je mnogo bolji, bio sam na putu kući. Dešavaju se te stvari u sportu, meni se desilo to nekoliko puta. Ne znam stvarno šta da kažem, želim mu da se što pre oporavi. On je danas trebalo da bude pobednik - nemam nikakvu dilemu", rekao je Đoković.

Osvrnu se kratko i na sam meč srpski teniser:

"Strategija je odlično funkcionisala prva dva gema, a onda se promenila. Imao sam četiri vinera u dva gema, a onda sam isto toliko imao i do kraja meča. Kada ga napadnete ne znate šta da ocelujete, slajs ili top spin. Nisam osećao loptu dobro, to je i zbog njegove igre, izuzetno sam srećan što sam prošao dalje", rekao je Novak.

Na pitanje da li ga je poremetilo to što je propustio meč četvrtfinala, Novak odgovara:



"Nemam pojma u ovoj fazi karijere, povukao se Menšik, gubio sam 2:0 i prošao dalje, dupliraću molitvu večeras i pokušati da se pripremim za sledeći meč."

"Sigurno da ću gledati meč Sinera, da dobijem informacije o toj igri, danas nisam zadovoljan svojim nivoom, nadam se da cu za dva dana biti najbolji jer je to neophodno", dodao je Đoković.