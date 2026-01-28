Srbin ide ka novoj Gren slem tituli.
SUSRET KOJI ĆE SE PAMTITI! SRBIN BIO PRED ELIMINACIJOM, A ONDA... Pogledajte foto galeriju sa spektakularnog meča Novak Đoković - Lorenco Museti!
Novak Đoković je bio na ivici eliminacije, ali je ipak izborio prolazak u polufinale Australijan opena i nastavio put ka novoj Gren slem tituli.
U četvrtfinalnom duelu protiv Lorenca Musetija, srpski teniser je gubio sa 0:2 u setovima (4:6, 3:6), dok je u trećem setu vodio sa 3:1 kada mu je italijanski teniser predao meč zbog povrede.
Pogledajte foto galeriju sa ovog meča:
Novak Đoković - Lorenco Museti (Četvrtfinale Australijan opena) Foto: William WEST / AFP / Profimedia
