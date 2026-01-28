Slušaj vest

Novak Đoković je bio na ivici eliminacije, ali je ipak izborio prolazak u polufinale Australijan opena i nastavio put ka novoj Gren slem tituli.

U četvrtfinalnom duelu protiv Lorenca Musetija, srpski teniser je gubio sa 0:2 u setovima (4:6, 3:6), dok je u trećem setu vodio sa 3:1 kada mu je italijanski teniser predao meč zbog povrede.

Pogledajte foto galeriju sa ovog meča:

Novak Đoković - Lorenco Museti (Četvrtfinale Australijan opena) Foto: William WEST / AFP / Profimedia

Ne propustiteTenis"LJUDI, TO JE NOVAK U AUSTRALIJI! Teniska legenda podsetila na ono što je Đoković uradio, pa poručila: To mu je predstavljalo problem, a sada...
Novak Đoković
TenisITALIJAN U NEOČEKIVANOM PROBLEMU PRED MEČ SA NOVAKOM: Museti bez skoro celog stručnog štaba napada Đokovića
Lorenco Museti
Tenis"NOVAK JE TADA BIO KLINAC, A JA JEDAN OD FAVORITA..." Legendarni Marat Safin se setio Đokovićevog debija na Australijan openu
profimedia0496075603.jpg
TenisNOVAK SVE ŠOKIRAO ODLUKOM, PA DOBIO VEST KOJU NIJE ŽELEO DA ČUJE! Đoković povukao potez o kom svi bruje, a onda...
Novak Đoković

Novak Ðoković svirao violinu posle pobede Izvor: Eurosport Izvor: Eurosport