Pod budnim okom svog stručnog štaba i stotina srpskih i ostalih navijača Novak Đoković je održao svoj poslednji trening pred 11. meč sa petim igračem sveta, Italijanom Lorencom Musetijem .

Na prijatnih 25 celzijusa, malo veću vlagu i uz lak povetarac desetostruki osvajač Australijan Opena je rutinski prolazio kroz segmente treninga, i ovog puta protiv dvojice juniora - što često radi kada se sa druge strane očekuje mlađi i brži suparnik.

Na treningu uz Novaka opet je i glavni trener i analitičar Boris Bošnjaković, blago prehlađen prethodnih dana. Kako je ovo vreme alergija, nalik evropskom letu, i Novak je u dva maha u pauzama istresao nos - ali se po njegovom besprekornom kretanju, udarcima i odličnom raspoloženju ne vidi da je posredi išta više od reakcije na alergene.