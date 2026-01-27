Slušaj vest

Prvi teniser sveta Španac Karlos Alkaraz plasirao se u polufinale Australijan opena, pošto je danas u četvrtfinalu u Melburnu pobedio šestog igrača sveta Australijanca Aleksa de Minora posle tri seta, 7:5, 6:2, 6:1.

Alkaraz je sedam puta uzeo servis australijskom teniseru, dok je De Minor osvojio dva brejka.

Karlos Alkaraz na Australijan openu Foto: Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia, Sydney Low/CSM / Shutterstock Editorial / Profimedia

Španski teniser zabeležio je pet asova, dok je De Minor osvojio jedan poen direktno iz servisa.

Alkaraz će u polufinalu igrati protiv trećeg tenisera sveta Nemca Aleksandra Zvereva.

Novak Đoković aplaudira Karlosu Alkarazu Izvor: Eurosport TV