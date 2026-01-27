Meč je trajao dva sata i 18 minuta.
ALKARAZ SE PRVI PUT U ŽIVOTU PLASIRAO U POLUFINALE AUSTRALIJAN OPENA! Španac razbio De Minora, u borbi za finale ga čeka Zverev!
Prvi teniser sveta Španac Karlos Alkaraz plasirao se u polufinale Australijan opena, pošto je danas u četvrtfinalu u Melburnu pobedio šestog igrača sveta Australijanca Aleksa de Minora posle tri seta, 7:5, 6:2, 6:1.
Alkaraz je sedam puta uzeo servis australijskom teniseru, dok je De Minor osvojio dva brejka.
Karlos Alkaraz na Australijan openu Foto: Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia, Sydney Low/CSM / Shutterstock Editorial / Profimedia
Španski teniser zabeležio je pet asova, dok je De Minor osvojio jedan poen direktno iz servisa.
Alkaraz će u polufinalu igrati protiv trećeg tenisera sveta Nemca Aleksandra Zvereva.
