ALKARAZ EMOTIVNO O TATI I BRATU NAKON POBEDE NA AUSTRALIJAN OPENU: "Ponosan sam zbog toga što sam i njegove teniske snove na ovaj način ostvario"
Specijalni izveštač iz Melburna: Vuk Brajović
Svaki set je Alkaraz otpočinjao silovito, uzimao brejk protivniku – a jedino u prvom setu je “Demon” uspeo da se vrati na 3:3 i proba da destabilizuje razmahanog prvog nosioca turnira na putu do najavljenog trijumfa. Čak 26 vinera ostvario je Alkaraz – 10 više od De Minora, ali je zato razlika u greškama bila još izrazitija (neiznuđene i iznuđene Alkaraz 25-32, a De Minor 48-29) što pokazuje nivo i intenzitet “mučenja” koje je Španac izveo nad Australijancem večeras.
U razgovoru sa omiljenim voditeljem AO Džimom Kurijerom Karlitos kaže:
“Srećan sam i zadovoljan nivoom svog tenisa na ovom turniru – od prvog kola do danas. Čini mi se da sam uspevao da podignem igru iz kola u kolo, za šta sam takođe zahvalan mom timu. Igram sve brže i veoma sam srećan što sam u polufinalu po prvi put ovde!”
Na komentar Kurijera da je protiv brzog i sjajnog defanzivca De Minora strašno važno biti strpljiv, Alkaraz kaže:
“Igrati protiv njega je izuzetno teško. Počeo sam meč veoma ofanzivno, udarao sve što sam stigao izuzetno jako, isporučio 7-8 vinera u tek prvih nekoliko gemova. Aleks poseduje neverovatan kvalitet da vam se učini da uvek žurite protiv njega, želite da udarate lopticu najjače moguće – a to je jednostavno nemoguće protiv njega. Posle 4:4 u prvom setu sam malo stao, prikočio, sabrao se mentalno i krenuo da se fokusiram na svaku lopticu. Tera vas da svaki poen osvojite 3-4 puta I to potvrđuje koliko je teško igrati protiv Aleksa”, ističe Alkaraz.
“Puno ljudi putuje u tvom timu, ali dvojica imaju posebno važne uloge – tvoj tata i brat. Koliko ti je njihovo prisustvo važno da bi se osećao prijatno kad si tako daleko od kuće?” pita Kurijer.
“Presrećan sam zbog toga. Ponekad je dovoljno da se samo zezamo, igramo fudbal unutar našeg tima – a to šokira druge tenisere (smeh). Jednostavno – trebaju mi moji ljudi, oni su razlog zbog kojeg tako uspešno igram tenis, oni su moja kuća daleko od kuće. Tata i brat – ali i ujak – mi ovde u Melburnu puno znače u blizini, i ponosan sam zbog toga što sam i njegove teniske snove na ovaj način ostvario”, emotivan je on.
Kurijer najavljuje naredni meč protiv Zvereva, trinaesti po redu (6-6) i drugi u Melburnu posle bolnog poraza od Saše 2024. u četvrtfinalu turnira…
“Moraću ponovo da podignem nivo svoje igre. Pratio sam njegove nastupe do danas, igra neverovatan tenis, sjajno servira i veoma je agresivan. Trenirali smo u nedelji pred početak turnira, dobio me je 7:6 u test-setu i već tada igrao odlično. Moraćemo da postavimo odličnu taktiku za taj meč, da je sprovedemo u delo – i bićemo spremni za veliki boj i osvetu za prethodni poraz. Videću da lako treniram narednih dana, odigram neku partiju golfa, opuštam se sa timom – i sve što će mi pomoći da budem onaj pravi za polufinale”, odlučan je Alkaraz.
Na kraju razgovora zabavio je publiku egzibicionim okretanjem reketa na više načina, i time udovoljio molbi dece iz Melburna da ga vide kako to radi – samo za njih!