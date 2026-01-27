Slušaj vest

Specijalni izveštač iz Melburna: Vuk Brajović

Svaki set je Alkaraz otpočinjao silovito, uzimao brejk protivniku – a jedino u prvom setu je “Demon” uspeo da se vrati na 3:3 i proba da destabilizuje razmahanog prvog nosioca turnira na putu do najavljenog trijumfa. Čak 26 vinera ostvario je Alkaraz – 10 više od De Minora, ali je zato razlika u greškama bila još izrazitija (neiznuđene i iznuđene Alkaraz 25-32, a De Minor 48-29) što pokazuje nivo i intenzitet “mučenja” koje je Španac izveo nad Australijancem večeras.

U razgovoru sa omiljenim voditeljem AO Džimom Kurijerom Karlitos kaže:

“Srećan sam i zadovoljan nivoom svog tenisa na ovom turniru – od prvog kola do danas. Čini mi se da sam uspevao da podignem igru iz kola u kolo, za šta sam takođe zahvalan mom timu. Igram sve brže i veoma sam srećan što sam u polufinalu po prvi put ovde!”

Na komentar Kurijera da je protiv brzog i sjajnog defanzivca De Minora strašno važno biti strpljiv, Alkaraz kaže:

“Igrati protiv njega je izuzetno teško. Počeo sam meč veoma ofanzivno, udarao sve što sam stigao izuzetno jako, isporučio 7-8 vinera u tek prvih nekoliko gemova. Aleks poseduje neverovatan kvalitet da vam se učini da uvek žurite protiv njega, želite da udarate lopticu najjače moguće – a to je jednostavno nemoguće protiv njega. Posle 4:4 u prvom setu sam malo stao, prikočio, sabrao se mentalno i krenuo da se fokusiram na svaku lopticu. Tera vas da svaki poen osvojite 3-4 puta I to potvrđuje koliko je teško igrati protiv Aleksa”, ističe Alkaraz.

“Puno ljudi putuje u tvom timu, ali dvojica imaju posebno važne uloge – tvoj tata i brat. Koliko ti je njihovo prisustvo važno da bi se osećao prijatno kad si tako daleko od kuće?” pita Kurijer.

1/4 Vidi galeriju Karlos Alkaraz na Australijan openu Foto: Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia, Sydney Low/CSM / Shutterstock Editorial / Profimedia

“Presrećan sam zbog toga. Ponekad je dovoljno da se samo zezamo, igramo fudbal unutar našeg tima – a to šokira druge tenisere (smeh). Jednostavno – trebaju mi moji ljudi, oni su razlog zbog kojeg tako uspešno igram tenis, oni su moja kuća daleko od kuće. Tata i brat – ali i ujak – mi ovde u Melburnu puno znače u blizini, i ponosan sam zbog toga što sam i njegove teniske snove na ovaj način ostvario”, emotivan je on.

Kurijer najavljuje naredni meč protiv Zvereva, trinaesti po redu (6-6) i drugi u Melburnu posle bolnog poraza od Saše 2024. u četvrtfinalu turnira…

“Moraću ponovo da podignem nivo svoje igre. Pratio sam njegove nastupe do danas, igra neverovatan tenis, sjajno servira i veoma je agresivan. Trenirali smo u nedelji pred početak turnira, dobio me je 7:6 u test-setu i već tada igrao odlično. Moraćemo da postavimo odličnu taktiku za taj meč, da je sprovedemo u delo – i bićemo spremni za veliki boj i osvetu za prethodni poraz. Videću da lako treniram narednih dana, odigram neku partiju golfa, opuštam se sa timom – i sve što će mi pomoći da budem onaj pravi za polufinale”, odlučan je Alkaraz.

Na kraju razgovora zabavio je publiku egzibicionim okretanjem reketa na više načina, i time udovoljio molbi dece iz Melburna da ga vide kako to radi – samo za njih!