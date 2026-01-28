Slušaj vest

Veliki uspeh je napravila srpska teniserka u Melburnu.

Kao i pre 6 meseci u Parizu, naša Aleksandra Krunić i njena partnerka Ana Danilina bile su fatalne za i tada prve nositeljke turnira, par Tounsend - Sinijakova.

Aleksandra Krunić na finalu Rolan Garosa Foto: Vuk Brajović / Kurir sport

Pobedom "sa mašnicom" u vidu osvojenog trećeg seta bez izgubljenog gema (6:2, 3:6, 6:0) Srpkinja i Letonka su ponovo u polufinalu jednog Slema (posle spomenutog Rolan Garosa).

Moguće protivnice sedmih nositeljki u meču za plasman u finale su Ostapenko-Su Vej Hsi - ili par Dabrovski-Stefani.

