BRAVO! SRPKINJA NAPRAVILA SENZACIJU U MELBURNU! Krunić se plasirala u polufinale Australijan opena - sa Danilinom je izbacila glavne favorite!
Veliki uspeh je napravila srpska teniserka u Melburnu.
Kao i pre 6 meseci u Parizu, naša Aleksandra Krunić i njena partnerka Ana Danilina bile su fatalne za i tada prve nositeljke turnira, par Tounsend - Sinijakova.
Pobedom "sa mašnicom" u vidu osvojenog trećeg seta bez izgubljenog gema (6:2, 3:6, 6:0) Srpkinja i Letonka su ponovo u polufinalu jednog Slema (posle spomenutog Rolan Garosa).
Moguće protivnice sedmih nositeljki u meču za plasman u finale su Ostapenko-Su Vej Hsi - ili par Dabrovski-Stefani.
