Tokom okršaja sa Lorencom Musetijem u četvrtfinalu Australijan opena najbolji srpski teniser Novak Đoković ušao je u žestoku verbalnu raspravu sa sudijom.

Novaku je izrečena opomena jer je prekoračio vreme između poena. Srpski as je u tom trenutku menjao opremu i nije primetio da je dozvoljeno vreme isteklo, pa je imao šta da zameri sudiji.

"Nisi mogao da nagovestiš? Video si da ističe vreme, mogao si da mi daš znak", rekao je iznervirani Novak.

Pravdao se sudija, ali uzalud.

"Menjao sam kačket. Kao džentlmen i neko ko je u ovom sportu decenijama... Prvi put prekoračim vreme i ti mi odmah daš opomenu. Misliš li da je to fer?" zagrmeo je Novak.

Nije se tu zaustavio srpski as:

"Ne kažem da nije bilo po pravilima, jer jesam prekoračio, ali mogao si da mi nagovestiš. Mogao si da dobaciš: 'Hej Novak, požuri' - zar ne?!"

