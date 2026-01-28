Srbin je u polufinalu Australijan opena!
Tenis
ĐOKOVIĆ KRENUO DA PAKUJE KOFERE, PA IPAK PROŠAO DALJE... Australijan open ne pamti ovako nešto - pogledajte najzanimljivije momente sa meča! VIDEO
Novak Đoković se plasirao u polufinale Australijan opena iako je bio na korak od eliminacije.
Novak Đoković - Lorenco Museti (Četvrtfinale Australijan opena) Foto: William WEST / AFP / Profimedia
U četvrtfinalnom duelu protiv Lorenca Musetija, srpski teniser je gubio sa 0:2 u setovima (4:6, 3:6), dok je u trećem setu vodio sa 3:1 kada mu je italijanski teniser predao meč zbog povrede.
Pogledajte najzanimljivije momente sa ovog meča:
