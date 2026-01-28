Slušaj vest

Novak Đoković se plasirao u polufinale Australijan opena iako je bio na korak od eliminacije.

Novak Đoković - Lorenco Museti (Četvrtfinale Australijan opena) Foto: William WEST / AFP / Profimedia

U četvrtfinalnom duelu protiv Lorenca Musetija, srpski teniser je gubio sa 0:2 u setovima (4:6, 3:6), dok je u trećem setu vodio sa 3:1 kada mu je italijanski teniser predao meč zbog povrede.

Pogledajte najzanimljivije momente sa ovog meča:

Ne propustiteTenisSUSRET KOJI ĆE SE PAMTITI! SRBIN BIO PRED ELIMINACIJOM, A ONDA... Pogledajte foto galeriju sa spektakularnog meča Novak Đoković - Lorenco Museti!
profimedia-1069914250.jpg
TenisNOVAK BRUTALNO ISKREN POSLE ŠOKANTNE PREDAJE: Stvarno ne znam šta da kažem - jako mi ga je žao!
Novak Đoković
Tenis"MISLIŠ LI DA JE TO FER?!" Potez sudije razbesneo Novaka - odmah mu je očitao lekciju!
Novak Đoković
TenisSPREMAN KAO ZAPETA PUŠKA! Novak Đoković odradio trening pred meč sa Musetijem! Pogledajte kako je to izgledalo! FOTO GALERIJA
WhatsApp Image 2026-01-28 at 3.27.28 AM.jpeg

Novak Đoković priznaje da je dirao lopticu i poklanja poen Muzetiju Izvor: Eurosport