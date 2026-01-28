Slušaj vest

Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale Otvorenog prvenstva Australije, nakon što mu je Italijan Lorenco Museti predao meč zbog povrede.

Novak Đoković - Lorenco Museti (Četvrtfinale Australijan opena) Foto: William WEST / AFP / Profimedia

Italijan je vodio sa 2:0 u setovima, a prilikom vođstva Đokovića od 3:1 u trećem setu bio je primoran da se povuče.

Po Novakovoj reakciji jasno se moglo videti da nije ni slutio da bi ovako nešto moglo da se dogodi, što je priznao i po završetku susreta.

Pogledajte trenutak kada se Museti povukao:

Ne propustiteTenisĐOKOVIĆ KRENUO DA PAKUJE KOFERE, PA IPAK PROŠAO DALJE... Australijan open ne pamti ovako nešto - pogledajte najzanimljivije momente sa meča! VIDEO
profimedia-1069913887.jpg
TenisSUSRET KOJI ĆE SE PAMTITI! SRBIN BIO PRED ELIMINACIJOM, A ONDA... Pogledajte foto galeriju sa spektakularnog meča Novak Đoković - Lorenco Museti!
profimedia-1069914250.jpg
TenisNOVAK BRUTALNO ISKREN POSLE ŠOKANTNE PREDAJE: Stvarno ne znam šta da kažem - jako mi ga je žao!
Novak Đoković
Tenis"MISLIŠ LI DA JE TO FER?!" Potez sudije razbesneo Novaka - odmah mu je očitao lekciju!
Novak Đoković

Novak Đoković priznaje da je dirao lopticu i poklanja poen Muzetiju Izvor: Eurosport