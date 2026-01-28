Slušaj vest

Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale Otvorenog prvenstva Australije, nakon što mu je Italijan Lorenco Museti predao meč zbog povrede.

1/16 Vidi galeriju Novak Đoković - Lorenco Museti (Četvrtfinale Australijan opena) Foto: William WEST / AFP / Profimedia

Italijan je vodio sa 2:0 u setovima, a prilikom vođstva Đokovića od 3:1 u trećem setu bio je primoran da se povuče.

Po Novakovoj reakciji jasno se moglo videti da nije ni slutio da bi ovako nešto moglo da se dogodi, što je priznao i po završetku susreta.

Pogledajte trenutak kada se Museti povukao: