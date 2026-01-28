U petom gemu terćeg seta, pri vođstvu od 2:0 u setovima, Museti je zbog povrede odlučio da preda meč, pa je Novak uz dosta sreće izborio plasman u polufinale Australijan opena.
tužna scena
NOVAK U POTPUNOM ŠOKU - NIJE NI SLUTIO DA ĆE SE OVO DOGODITI: Pogledajte momenat kada je Italijan odlučio da odustane! (VIDEO)
Slušaj vest
Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale Otvorenog prvenstva Australije, nakon što mu je Italijan Lorenco Museti predao meč zbog povrede.
Novak Đoković - Lorenco Museti (Četvrtfinale Australijan opena) Foto: William WEST / AFP / Profimedia
Vidi galeriju
Italijan je vodio sa 2:0 u setovima, a prilikom vođstva Đokovića od 3:1 u trećem setu bio je primoran da se povuče.
Po Novakovoj reakciji jasno se moglo videti da nije ni slutio da bi ovako nešto moglo da se dogodi, što je priznao i po završetku susreta.
Pogledajte trenutak kada se Museti povukao:
Reaguj
Komentariši